Denuncian la imposibilidad de coger cita en el registro civil

Conseguir una simple fe de vida en el registro civil se ha convertido en una odisea para algunos jerezanos llevan días intentando conseguir cita previa.

Según denuncias algunos afectados, la escasez de personal en esta institución en Jerez está provocando toda esta situación, que en el caso de muchos de ellos empieza a ser desesperante.

Francisco Javier Alconchel denuncia que “lleva una semana entera intentando conseguir cita para obtener una fe de vida para mi madre, y es imposible”.Cuenta este jerezano que “pasé por allí para coger cita pero por el tema del protocolo sanitario me dijeron que sólo se podía hacer por teléfono y me dieron un número, que además está puesto allí en la sede del registro, para que me pusiera en contacto con ellos a través de esa vía”, admite.

Sin embargo, y pese a sus intentos “porque he llamado desde entonces todos los días y a todas horas”, no ha conseguido obtener aún fecha concreta para este fin.“Cada vez que me llamo o no lo coge nadie o me dice simplemente que está desconectado, que está apagado, vamos. He hecho más de cien llamadas, pero aún no he conseguido que me den cita, y es un tema que me urge”, explica.

Debido a la necesidad de obtener la documentación, Francisco Javier Alconchel se acercó “personalmente el otro día de nuevo para intentar que me solucionasen el asunto, pero me volví a encontrar con el mismo problema. Los guardias civiles que había allí me comentaron que no se podía hacer nada, pero que en todo caso pusiera una reclamación”.

“Evidentemente-prosigue-puse la reclamación y estuve hablando con una empleada que me comentó que todo es producto de la falta de personal”.

En los últimos días, “he intentado también hacer la petición vía correo electrónico porque también me dieron una dirección, pero a día de hoy no he recibido nada, y empiezo a estar desesperado porque es un documento que necesito para antes de que finalice el mes”.

Al margen de ello, algunos usuarios han denunciado también la situación que están afrontando cuando deben acudir personalmente a realizar cualquier gestión al registro. “Me parece muy bien que haya medidas de seguridad por el coronavirus, pero también tienen que tener en cuenta que no podemos estar esperando fuera del edificio en cola a pleno sol con las temperaturas que estamos soportando. Es indignante, la verdad”.