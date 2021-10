Denuncian el mal uso de mupis y marquesinas de Jerez

Podemos insta al Ayuntamiento de jerezano al aprovechamiento de mupis y marquesinas como espacios publicitarios con los que atraer ingresos para el municipio. Marquesinas, mupis, y otros espacios urbanos en desuso que son susceptibles de convertirse en "atractivos escaparates para los publicistas y, en consecuencia, en notables fuentes de ingreso para el Ayuntamiento de Jerez", apuntan.

Podemos ha denunciado el desaprovechamiento de estos espacios susceptibles de convertirse en zonas publicitarias; "mientras el Ayuntamiento ignore su potencial como fuente de ingresos, estará dejando de percibir- según las últimas estimaciones- la importante suma de 1.000 euros al día. Más de 300.000 euros anuales que, sobre mupis vacíos, estarán brillando por su ausencia al terminar 2021".

El pasado 30 de septiembre, este partido pidió explicaciones al Ayuntamiento en el pleno. Aseguran que la respuesta municipal que ha recibido es que "las empresas publicitarias están económicamente afectadas y no pueden cumplir los requisitos del pliego de condiciones que el Ayuntamiento publicó en su momento". Lo que la formación morada califica de "excusas y dejadez, el gobierno municipal no puede parapetarse en que la culpa de esta situación es de las empresas publicitarias, es el gobierno quien tiene que sacar un pliego de condiciones en condiciones, y tiempo ha tenido para conseguir beneficios económicos de estos espacios mientras se parapeta en la delicada situación financiera para no acometer iniciativas necesarias para la ciudad".

Aún así, desde el partido "no nos explicamos cómo un Ayuntamiento económicamente intervenido, con una deuda de más de 1.000 millones de euros, permanece apoltronado y, pareciera, indiferente a esta realidad, en lugar de activarse en la búsqueda de iniciativas para incrementar su presupuesto anual. Más de 300.000 euros no recaudados con los que no se atenderán servicios públicos, que no servirán a la limpieza de parques, ni a la mejora de espacios de aspecto desolador, ni al cuidado de cuanto está en descuido porque no hay fondos. Una renuncia que roza la agresión pasiva a la economía municipal. Un descuido que chivan los espacios urbanísticos vacíos, relatores silenciosos del abandono y la dejadez por parte de su Ayuntamiento; espacios al servicio de ser símbolo de la desidia; por lo demás: nada; restan a nuestra ciudad atractivo turístico y recuerdan a sus ciudadanos los pequeños grandes olvidos de su alcaldía".