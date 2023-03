Denuncian que el "80% de las obras de Mamen Sánchez en Jerez están paradas o retrasadas"

El Partido Popular ha denunciado "las graves consecuencias que para Jerez está teniendo la absoluta falta de planificación del Gobierno de Mamen Sánchez. Una ausencia de dirección, de criterio, de rumbo, de saber qué ciudad es la que se quiere conseguir que está provocando un verdadero caos en la ciudad y, muy especialmente, en el centro histórico, que además de sufrir la nula acción del Gobierno de Mamen Sánchez durante estos 8 años, ahora padece un caos de obras paralizadas y ralentizadas".

Que surja un problema en una obra y se retrase entra dentro de lo que todo el mundo considera como “normal”. "Pero ¿todas las obras que toca el Gobierno de Mamen Sánchez se paran o se frenan?, ¿cada vez que Mamen Sánchez abre una calle no es capaz de cumplir un solo plazo? ¿Siempre tienen la culpa los demás?", se preguntan desde el Partido Popular.

Y es que, actualmente, "son hasta ocho las obras de reurbanización o mejora en distintas zonas de Jerez que se encuentran o paralizadas o retrasadas, además de otras que han sufrido importantes retrasos y problemas antes de terminar. Obras en el centro, en la zona sur y zona rural, en la Canaleja o la zona norte, obras de calles o de parques. Y estos datos sólo se refieren a obras iniciadas, porque son muchísimas más las licitaciones y adjudicaciones que se han quedado desiertas o que ha habido que volver a sacar por errores del Gobierno de Mamen Sánchez".

A juicio de los populares, "Jerez sufre un grave problema de falta de gestión y de liderazgo. Porque las obras de la calle San Juan comenzaron en diciembre, muchos meses después de la guerra de Ucrania y de la subida de los materiales. Y por muchas promesas que haga el Gobierno de Mamen, la realidad es una sola: no cumple, no llega a tiempo, más problemas para vecinos, para negocios y para la imagen del centro de Jerez en plena Semana Santa". "O las de La Plata, -añaden- obras que han comenzado un año después de la guerra, al que no hay un solo problema de acceso de suministros, ¿Acaso es que había que dar la imagen de que el Parque se iba a arreglar después de 8 años de abandono aunque no se pudieran terminar en tiempo?".

Una ciudad de la importancia de Jerez "no puede verse empantanada de obras paradas porque, como Mamen Sánchez tiene prisas electorales, se comienzan obras sin siquiera tener previstos todos los suministros que puedan hacer falta. El colmo del parcheo, de la mala gestión está en Juana de Dios Lacoste que va camino de un año".

"Obras retrasadas en el Mercado de Abastos, paradas por errores en La Canaleja, desiertas en las barriadas rurales y así un largo etcétera de despropósitos. Se promete mucho y se cumple poco. Ésta es otra realidad del Gobierno de Mamen Sánchez que intenta, a la desesperada, llegar a las elecciones haciendo algo de tarea a última hora pero las prisas se unen a la falta de gestión, de liderazgo y de trabajo. Recuerda Mamen Sánchez al estudiante que, el domingo por la noche, le dice a su madre que tiene que llevar una cartulina al día siguiente al colegio".

Desde el PP, como señala su portavoz Jaime Espinar, apuestan por un "modelo totalmente distinto donde lo primero tiene que ser la planificación, marcar un rumbo y una dirección que permita mejorar la ciudad con criterio".