Día de Internet Segura: cuidado con la protección de datos al navegar

La Dirección General de Consumo se suma a la conmemoración del Día de Internet Segura (Safer Internet Day), evento internacional que se celebra cada 6 de febrero y en el que se hace hincapié en la importancia de la educación de las personas en el correcto uso de internet en cualquier dispositivo.

La red de redes se ha convertido es una herramienta indispensable en nuestro día a día, ya sea para relacionarnos, para informarnos, para el trabajo o para el entretenimiento, y por supuesto, para acciones de consumo como realizar compras online.

No obstante, debemos recordar en todo momento que internet no está exento de peligros, y determinadas acciones pueden causar sorpresas desagradables si no se toman ciertas precauciones.

La ciberseguridad se ha convertido en un imperativo en el uso de internet, en especial cuando las personas usuarias son menores y jóvenes.

La plataforma Consumo Responde, a través de su web, dispone de amplias secciones enfocadas a la ciberseguridad y a la protección de la privacidad a la hora de navegar por internet, de hacer compras online, al utilizar las redes sociales o para el uso del correo electrónico.

Consumo destaca la importancia de que las personas usuarias sean proactivas en materia de ciberseguridad y, para facilitarlo, cuentan recomendaciones básicas para navegar con seguridad, que pasan por visitar únicamente webs seguras, que son aquellas que comienzan por https:// y tienen el icono de un candado cerrado.

Las conexiones que utilicemos tienen que ser siempre seguras, y por ello se desaconseja la utilización de Wi-Fi públicas, sobre todo si la persona usuaria va a tratar en el dispositivo con datos personales, claves de entidades bancarias, etc.

Cada vez que se utilice internet, debemos velar siempre por nuestros datos, de manera que nunca los compartiremos si no estamos seguros de quién es el destinatario o destinataria, y no es nada recomendable facilitar nuestras contraseñas. Desde Consumo, se proporcionan útiles contenidos sobre medidas de seguridad esenciales en el uso de internet.

Se incide especialmente en los requisitos a tener en cuenta en una tienda online segura, para la familiarización de las personas usuarias con los diferentes fraudes que pueden cometerse en la red (phishing, smishing, QRishing, vishing, carding, estafas a través de Bizum, etc.), y también sobre los peligros a los que se exponen las personas menores de edad vía internet y vía redes sociales (vulneraciones de privacidad, sexting, contenidos inapropiados, fake news, ciberacoso escolar, grooming, etc.).

Recientemente se ha habilitado en la web de Consumo Responde una sección específica de avisos del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). Por la especial vulnerabilidad que tienen las personas menores de edad ante los peligros de internet, la Dirección General de Consumo recomienda a padres y madres y personas tutoras conocer los contenidos que ofrece la iniciativa Internet Segura for Kids (IS4K).

Consumo Responde

Ante cualquier duda o consulta en materia de consumo, la ciudadanía puede contactar con Consumo Responde, un servicio gratuito de información y asesoramiento a las personas consumidoras y usuarias, impulsado por la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía.

Se trata de un servicio multicanal, al que se puede acceder a través del número de teléfono gratuito 900 21 50 80, y del correo consumoresponde@juntadeandalucia.es, ambos en horario de atención de 8 a 20 horas de lunes a viernes y de 8 a 15 horas los sábados (salvo festivos); así como a través de la página web,y de los perfiles de Twitter (@consumoresponde), Facebook e Instagram (@consumoresponde).

También se puede recibir asesoramiento en los Servicios Provinciales de Consumo de las delegaciones territoriales de Salud y Consumo presentes en todas las capitales de provincia, así como en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), y en las organizaciones de personas consumidoras y usuarias.