Desde Andalucía con amor... al Diseño.

Se convierte en un referente mundial

El planteamiento es inequívocamente explícito: “Impulsar la creatividad y el diseño como ejes de desarrollo económico y social y difundir a nivel internacional qué es el diseño español, cómo son sus profesionales y cuáles son sus señas de identidad”. Se trata del objetivo de From Spain with Design, que, de la mano de READ, la Red Española de Asociaciones de Diseño, desembarcará este año en Offf Sevilla y resume a nuestro entender todo lo que se desarrollará del 21 al 23 de octubre en la capital hispalense.Quienes hemos dedicado nuestra vida al Diseño y quienes comienzan en este difícil pero atractivo mundo tenemos una cita ineludible en este acontecimiento.

Una de las apuestas realmente interesantes es la propuesta de nuestro paisano Daniel Diosdado, que se centra en “la creación de ilustraciones sugerentes elaboradas a partir de una estudiada composición, una atractiva gama de colores, y un uso elegante de texturas. Sus trabajos invitan a reflexionar y a contar historias en cómics, cartelería o viñetas, como las publicadas en The Wall Street Journal, The New Yorker o El País”. Participa en ‘Cháchara’, un encuentro entre illustradores organizado en colaboración con la publicación especializada en diseño 'Macho dominante'.

Este Suplemento de Educación quiere animar a participar en los interesantes talleres que presentamos a continuación:

De la imagen real al mundo creado por ordenador

Found Studio se preguntan continuamente cuál es la línea que separa el mundo real del digital: ¿la imagen que vemos es una fotografía de un objeto real o un render?

Amantes: cómo abordar la relación con las marcas y colaboradores

Soon in Tokyo parten del concepto 'Amantes', una oda a la colaboración -efímera, intensa- como único camino a lo extraordinario. El retrato ilustrado: un mundo de posibilidades. La ilustradora Mercedes deBellard nos enseñará cómo crear un retrato desde cero en soporte digital: cómo enfrentarnos a la pantalla en blanco para conseguir plasmar la personalidad de un personaje.

El topping para dar interactividad a tus diseños con Genially

Dicen que una imagen vale más que mil palabras y eso es algo que en Genially tienen muy claro. Esta herramienta en línea permite crear todo tipo de contenidos, tanto visuales como interactivos, de un modo rápido y sencillo.

OFFF Sevilla 2021, Festival Internacional de Creatividad, Diseño y Cultura Digital la Agencia Andaluza del Conocimiento, como colaboración entre la propia entidad organizadora (Agostadero) y la Red OTRI Andalucía, organizan dentro del programa de actividades una Jornada de Transferencia de Tecnología, TTAndalucía, en el sector creativo y las tecnologías de la información.

Nos recuerdan que Offf “nació hace ahora 20 años como un festival de cultura post-digital con el propósito de ser fuente de inspiración y punto de encuentro para mentes creativas de todo el mundo” y que a día de hoy se ha convertido en un singular evento de referencia generador de una comunidad internacional que invita a participar a cualquier persona con ganas de aprender y compartir su aprendizaje.

Se implican activamente las empresas del sector creativo-cultural SURNAMES, Tertulia y Producciones Circulares y cuenta como partner con Sevilla City Office (Ayuntamiento de Sevilla).

El objetivo fundamental planteado es crear un foro de encuentro Universidad-Empresa destinado a profesionales, empresas, grupos y centros de investigación mediante la celebración de reuniones bilaterales de cara a establecer acuerdos de cooperación relacionados con las últimas innovaciones del sector.

Las áreas temáticas de la Jornada son: diseño (gráfico, digital, industrial, 2D, 3D, big data), comunicación, publicidad y marketing, audiovisual (film, animación, nuevas narrativas), new media, videojuegos, experiencias inmersivas (realidad virtual, realidad aumentada, realidades mixtas), desarrollo de software, big data e inteligencia artificial.

Para más información sobre OFFF Sevilla: https://offfsevilla.com/¡No te lo puedes perder!