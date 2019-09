Educación estudia que el mantenimiento sea a través de una empresa externa

Perfecto conocedor de la educación, pues ha sido docente hasta el pasado año del IES FranciscoRomero Vargas y ha trabajado durante siete años como asesor del Centro de Profesorado de Jerez, Juan Antonio Cabello, nuevo delegado de este área, valora positivamente estos primeros tres meses de trabajo. “El equipo de educación funciona muy bien y desde el principio me han ayudado en ver cómo funciona la delegación y en analizar los distintos problemas que pueda haber en este arranque de curso”.

Esta primera semana de septiembre “ha sido intensa, la verdad, porque todo el mundo quiere que las cosas estén listas el primer día de clase, y en eso estamos”. Cabello reconoce “el buen trabajo” que se ha hecho desde la delegación de Educación en los últimos cuatro años “y sólo nos queda, al menos al principio, seguir en esa línea, que es lo que se está intentando”.

Uno de los problemas que arrastra Educación desde el últimoERE municipal es la falta de personal, algo que el nuevo delegado admite fehacientemente. “Es algo que sabemos y que estamos intentando solucionar con la nueva RPT”. De hecho, una de las quejas de inicio de curso de los últimos años, la falta de porteros, “está solucionada, a día de hoy todos los centros tienen su personal para este comienzo escolar”.

Precisamente, en relación a esta falta de personal, sobre todo en lo que atañe al mantenimiento de los centros, Juan AntonioCabello ha avanzado que “estamos trabajando en una licitación para que todos los temas de mantenimiento se hagan también a través de una empresa externa y así podamos tener mayor margen. Queremos que sea lo antes posible, pero ya se sabe que estos temas requieren de un procedimiento burocrático que no es corto”.

Como delegado de Educación, Juan Antonio Cabello no elude uno de los temas de actualidad, el de la supresión de líneas de cara al próximo curso. “Está claro que la natalidad ha ido bajando en los últimos años y se ha perdido alumnado, pero parece que siempre es la red pública la perjudicada. No es normal que se eliminen líneas en la pública y se creen en la privada como ha ocurrido con el colegio San José. Eso a la larga es un trasvase de la educación pública a la privada, y como defensor de la pública no nos parece”.

Como ejemplo se refiere “a algunos casos que hay en la zona rural, como el CEIP La Ina, donde se fuerza que haya sólo una unidad cuando podría haberse desdoblado perfectamente”.