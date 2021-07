Una encuesta de GAD3 para el PP le pronostica una holgada victoria en Jerez

Una encuesta encargada por el Partido Popular a la consultora demoscópica GAD3 le pronostica una cómoda victoria electoral a esta formación en el caso de que ahora se celebrasen elecciones municipales (los próximos comicios locales no serán hasta el 28 de mayo de 2023). En el estudio, le augura no solo que sea la fuerza política más votada (proyecta hasta 13 concejales), sino que le permitiría gobernar en solitario.

La encuesta fue realizada entre el 17 y el 23 del pasado mes mediante 601 entrevistas que se hicieron de manera telefónica. En ella se refleja una tendencia del electorado jerezano hacia posiciones de centro derecha tras el relativo equilibrio entre ambos bloques que hubo en las pasadas elecciones municipales de 2019. Por ello, también pronostica unos buenos resultados para la formación popular en el caso de que ahora se celebrasen elecciones generales o autonómicas. Ahora bien, los resultados corroboran que, en cierta medida, el estudio también recoge la tendencia de las encuestas realizadas a nivel nacional que dan una tendencia de crecimiento del PP y una bajada de apoyos al PSOE; este se realizó, además, en los días previos a la aprobación de los indultos y posterior la salida de prisión de los condenados por el procés.

En cuanto a la estimación electoral, la firma GAD3 estima que la formación popular podría superar el 40% de los votos en unas elecciones municipales, 13 puntos porcentuales más que en los comicios de 2019. La proyección es que, con este registro, podría obtener hasta 13 concejales por lo que tendría mayoría absoluta. Mientras tanto, el PSOE perdería un 5% de los votos que obtuvo hace dos años, lo que conllevaría un edil menos (pasaría de 10 a 9).

Por otro lado, GAD3 vaticina la irrupción de Vox en la corporación municipal (hasta tres concejales) y la salida de Ciudadanos de la corporación al no alcanzar el mínimo necesario para obtener representación. En cuanto a las fuerzas de izquierdas, el sondeo pregunta por separado por Podemos, Izquierda Unida y Ganemos Jerez (no incluye la futura fuerza liderada por Teresa Rodríguez bajo el nombre de Adelante). Así, le daría representación a la formación morada y a la agrupación de electores (un edil a cada uno), pero no a IU.

La encuesta también analiza el grado de conocimiento y la valoración de los posibles candidatos. Para ello, pregunta por Mamen Sánchez (PSOE), Antonio Saldaña (PP), Estefanía Brazo (Ciudadanos), Raúl Ruiz-Berdejo (IU), Ángel Cardiel (lo incluye en Podemos, aunque recientemente ha sido expulsado de esta formación), Kika González (Ganemos) e Ignacio Soto (Vox). Como es de esperar, la alcaldesa logra el mayor nivel de conocimiento, con un 97,9%. Le siguen el portavoz popular (76,4%) y Raúl Ruiz-Berdejo (53%); el resto, en cambio, no supera el 50% de respuestas afirmativas en esta pregunta.

Sobre la valoración, y aunque todos quedan por debajo del cinco, el que recibe una mayor puntuación es Antonio Saldaña, con 4,6. Le sigue muy de cerca Mamen Sánchez con 4,5 y Raúl Ruiz-Berdejo es el tercero mejor valorado con un 4 sobre 10. El peor valorado es Ignacio Soto con un 3. La alcaldesa sí obtiene el aprobado entre los encuestados con más de 65 años o entre las personas que apuntaron que no tenían estudios o primarios o personas jubiladas. Mientras, Saldaña recibe la mejor estimación del grupo de mujeres que han participado en la encuesta, de los mayores de 65 años y de las personas que se dedican al trabajo doméstico no remunerado.

GAD3 también preguntó sobre la gestión realizada tanto por los gobiernos de Jerez, Andalucía y España. Así, el PSOE sufre las críticas de la gestión de la pandemia puesto que recoge que el 56% de los encuestados consideran que su labor al frente del ejecutivo de la Nación ha sido mala y solo un 12,9, buena. Por contra, el Gobierno andaluz recibe una buen calificación ya que afirma que el 48,5% de los participantes califican de buena su gestión al frente de la Junta. Mientras, la encuesta refleja que un 35,6% de los participantes califican de mala la gestión del gobierno de Mamen Sánchez y un 41% la consideran regular. El 21,6%, en cambio, entiende que ha sido buena.

Relacionado con esta pregunta, el 45,8% aprecia que la situación de la ciudad en los dos últimos años ha empeorado y un 26,2% ha mejorado. Así, uno de cada cuatro encuestados se siente satisfecho o muy satisfecho con el trabajo realizado por el gobierno municipal; mientras, un 56,6% se siente insatisfecho o muy insatisfecho.

Los preguntados son especialmente críticos con la gestión municipal en materia de reactivación económica y empleo. No en vano, más del 70% de los entrevistados desaprueban las políticas realizadas por el ejecutivo local y un 52% señalaron el paro como el principal problema que tiene la ciudad por delante de la suciedad (apenas un 8% lo mencionaron como primer problema), el estado de las calles (un 7,2%) o la pandemia (solo un 2 % la catalogó como el problema principal y un 6% como el segundo).

También son críticos con la gestión en materia de impuestos municipales (es desaprobada por un 58% de los participantes) y de seguridad ciudadana (un 49%). En cambio, sí se aprueba la labor del ejecutivo en las políticas de movilidad (recibió el respaldo de un 46,5%), gestión de la pandemia (46,4%), atracción del turismo (45,1%) y medio ambiente (43,1%).