La Escuela Infantil Primavera, el primer cierre completo en la ciudad

La Junta de Andalucía confirmó ayer que la Escuela Infantil Primavera, situada en la barriada de San Valentín, se convierte, junto con otra guardería privada de Arcos, en el primer centro que cierra por completo en la provincia.

El positivo de uno de los pequeños ha sido el origen de esta decisión, que ha obligado a la totalidad de alumnos y al profesorado a realizarse las pertinentes PCR y a cerrar el centro.

Según los datos de la Consejería de Salud y Familias la provincia cuenta ya, a nivel educativo, con el cierre parcial de 47 aulas de un total 11.123, es decir, un 0,42%.

No fue la única noticia al respecto durante la jornada de ayer, toda vez que esta ajetreada semana en lo que al Covid en centros educativos se refiere, se ha cerrado con otros dos nuevos casos. El primero de ellos en el colegio Madre de Dios, donde el positivo de un alumno de tercero de ESO ha obligado a aislar a toda la clase de manera preventiva. El centro ha admitido a través de un comunicado a todos los padres que el alumno “no asiste a clase desde el pasado viernes 18 de septiembre”, dejando claro que sólo tuvo contactos “con los compañeros de su grupo y su tutora”, ya que durante esta primera semana de curso “no hubo contacto con otros profesores”.

Para evitar rumores y malas informaciones, el colegio ha insistido en que dicho alumno“no tiene hermanos en el centro y además en esos días no hubo tiempo de recreo ni contacto entre grupos”.

Siguiendo las directrices de Epidemiología, el colegio ha confesado que “al haber pasado varios días desde que el alumno estuvo por última vez en el centro y no presentar ninguna sintomatología ni él ni el resto de compañeros y profesorado, las clases deben continuar de forma habitual”.

De cualquier modo, y de forma preventiva, se decidió que en la jornada de ayer los alumnos recibiesen las clases de manera telemática “para asegurarnos cuatro días más”. No obstante, “si durante estos días hubiese algún que otro caso sospechoso se pondrá en conocimiento al referente sanitario para que estime las medidas oportunas a crear”.

El otro centro que ha tenido que confinar un aula es La Salle Buen Pastor. El colegio fue informado por las autoridades sanitarias el pasado jueves por la tarde noche de un positivo en un familiar cercano a un alumno de Segundo Ciclo de Infantil.

Aunque el pequeño aún no se había sometido a las pruebas, el protocolo sanitario incide en que se debe aislar a la clase, por lo que desde el centro lasaliano se avisó en la noche del jueves, festividad local, a los padres de una de las clases de tres años para que confinaran a sus hijos a la espera de realizarse la prueba PCR.Desde el centro se insistió, mediante una carta que la recibieron todos los alumnos del colegio para evitar así malentendidos, que la decisión “es de Sanidad y no del colegio, y en este caso no ha ordenado el cierre de todo el grupo de convivencia infantil, sino sólo una clase de tres años”.

Por otro lado, hay que destacar que tanto los alumnos de La Salle San José como los de San José Obrero que se sometieron a pruebas PCR han dado resultado negativo.Hay que recordar que de momento son ya once los centros educativos de la ciudad donde se ha registrado algún caso Covid, afectando directamente a más de 350 alumnos, que han tenido que ser confinados.