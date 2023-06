“No queremos una fachada bonita y que dentro sigan las humedades”

Los vecinos de la calle Juan Belmonte número 13, en la barriada de La Constancia, serán de los últimos que verán su bloque rehabilitado gracias a las ayudas de la Junta y el Ayuntamiento, junto al esfuerzo económico de los propietarios.

A pesar de que esperan con ansia que lleguen las obras de mejora de sus viviendas, lo cierto es que temen que no sirvan para atajar los principales problemas. Y es que, tal como relata el presidente de la comunidad, Pablo Espejo, el proyecto inicial que se presentó en la Junta no recoge todas sus prioridades y no saben si la Administración aceptará la última propuesta.

“Hace mucho tiempo que la barriada se empezó a rehabilitar y, al principio, los bloques no tenían que pagar absolutamente nada. Eran otro tipo de ayudas”, rememora Espejo. Sin embargo, con el tiempo las condiciones han ido cambiando y los vecinos han tenido que afrontar diversos gastos: “El ICIO, el IVA del arquitecto... o como nosotros que llega un momento en el, que aparte de pagar todo eso, tenemos que hacernos cargo de la diferencia de lo que nos ha dado la Junta y el Ayuntamiento con lo que pagaban o no pagaban antes otros bloques”.

A esto se suma que, “nosotros somos 8 viviendas y la Junta da un porcentaje por vivienda y, según esté más o menos legal, pues el bloque recibirá más o menos ayuda. En nuestro caso, nos dan sólo parte de tres viviendas porque se supone que las otras cinco, que la Junta no especifica cuáles son, no entran en ese reparto de subvención”. Así las cosas, “cada vecino tenemos que hacernos cargo de unos 2.500 euros, porque son unos 20.000 euros los que tenemos que poner la comunidad para poder hacer frente a la rehabilitación”.

El principal problema de estos vecinos no radica, sin embargo, en los cambios de normativa a lo largo de estos años. Según detalla Pablo Espejo, el inconveniente al que tienen que hacer frente es que “en el año 2018 nos piden que entregamos el acta de una junta extraordinaria donde digamos el orden de preferencia de qué queremos que se rehabilite”. Un documento que nunca llega a entregarse por motivos ajenos a los vecinos, ya que era responsabilidad municipal, según explica el responsable de la comunidad. Por ello, “tras hablar con el arquitecto, preparamos de nuevo el acta y se presenta en la Junta este año en abril, porque tenemos hasta este 22 de junio para entregar el papeleo”, detalla el presidente de Juan Belmonte 13.

Sin embargo, “la Junta no responde, nos dicen que sí que está en estudio pero que no prorrogan el plazo para entregar la documentación”. Ante este panorama, “nos vemos obligados a firmar el contrato de obra con el proyecto inicial, que no queremos porque, aunque coincide en un 80% con el que se presenta con posterioridad, no recoge nuestras nuestro orden de prioridades”.

Evidentemente, los vecinos quieren que se arreglen las vigas y la estructura, como recoge el proyecto inicial, pero también consideran fundamental la sustitución de bajantes y el arreglo de las arquetas. “Nosotros tenemos en los bajos unas arquetas comunitarias. Después de 70 años eso implica mucha cantidad de humedad y esas arquetas, todo el que entiende de obra, nos dice que estarán totalmente destruidas”, explica el presidente de la comunidad.

“Eso es un obrón para nosotros que, incluso, hará que tengamos que abandonar la vivienda mientras levantan el bajante que va desde la cocina y hasta el cuarto de baño, pero somos conscientes y queremos que nos lo arreglen en condiciones”, asegura.

Sin embargo, no saben si la Junta aceptará finalmente o no esta modificación del proyecto, porque “la persona que sea, que yo me puedo imaginar quién es pero no lo voy a decir, este acta no lo manda y entonces la Junta nos acepta un proyecto donde no te arreglan esa arquetas ni lo bajantes”. “¿Para qué queremos nosotros una fachada bonita y un techo arreglado si la base de los problemas que son las humedades no nos lo van a solucionar?”, se pregunta Pablo Espejo.

Pero, claro, “te obligan a firmar el proyecto antiguo, sin saber si aceptan o no el acta, porque si no firmas te quedas sin subvención. Y por eso decidimos firmar los vecinos”. “No queremos un lavadito de cara del bloque por fuera para que digan ‘qué bonita está La Constancia’ y mientras sigamos teniendo problemas de humedad”, reitera.

"Hemos tenido un montón de reuniones con Emuvijesa pero la mitad no valen para nada porque te hablan de plazos, te hablan de cosas y y después, por ejemplo, no te dan soluciones reales si yo tengo que abandonar mi vivienda durante la rehabilitación”, asegura. De hecho, “la única solución que me da el Ayuntamiento es buscar un piso, que quién te va alquilar un par de meses, o que me meta en el albergue municipal”.

Por si esto fuera poco, hace hincapié en que “el arquitecto y la constructora los contratamos nosotros pero, al fin y al cabo, nos lo ponen ellos porque nunca nos dicen que podemos cambiarlos. Y, cuando nos lo dicen, ya no hay tiempo material para buscar otra empresa ni nada”.

A la espera de lo que diga la Junta, el presidente de esta comunidad confía en que, al menos, el cambio de gobierno local pueda ayudarle a los vecinos. “No sabemos si este gobierno nos va a atender o no o nos va a dejar de lado como lo otro, porque todos son palabras muy bonitas y después así estamos, que seguimos esperando”, concluye Pablo Espejo.