La Peña Flamenca Buena Gente entrega sus premios del Concurso de Saetas

La Peña Flamenca Buena Gente entregó los galardones de la XLII edición del Concurso Nacional de Saetas. Lo hizo en un acto celebrado en la Sala Compañía y al que acudieron ganadores y patrocinadores del evento, además del concejal de Cultura, Francisco Camas, y el presidente de la Federación Local de Peñas, Jesús López.

Por el escenario pasaron los diferentes premiados, los dos accésits de semifinales, José Peña 'El Morito' y Pepe Alconchel; el Premio Especial a la Mejor Saeta Joven, Manuel de Cantarote, el Premio Especial Manuel Torre a la Mejor Saeta por seguiriyas, que fue para Tomás Rubichi; además de los seis accésits a los finalistas: Manuel Garrido ‘Manuel de la Fragua’, José Montoya Carpio ‘El Berenjeno’, Pedro Garrido ‘Niño de la Fragua’, Manuel Quincalla, Tomás Rubichi y Eva Rubichi.

Finalmente se entregaron los dos primeros premios, la chiclanera Isabel Posadas, que obtuvo el segundo, y Juan de Mairena, ganador de esta edición. Ambos pusieron el broche sonoro a la velada con sendas saetas.

El ganador, que acababa así con 12 ediciones de dominio jerezano, ya que el último ganador foráneo fue el utrerano Salvador Mulero en 2009, mostró su alegría por este galardón y agradeció a la peña "lo bien que me han tratado".

"Para mí es un premio muy importante porque hace unos meses tuve un accidente muy grave, me perforé un pulmón y no sabía si iba a poder volver a cantar, por eso este premio me da mucha fuerza". Por último se acordó de Jerez "una ciudad que me ha dado mucho (hay que recordar que en 2017 obtuvo el Premio al Mejor Cante de Acompañamiento en el Festival de Jerez) y que siempre ha ido de la mano con Mairena".