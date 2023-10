Las Flores en Jerez, pendiente del presupuesto andaluz para su futuro centro de salud

La asociación local de vecinos ‘Punta del Norte’ lleva ya casi dos décadas reivindicando la construcción del centro de salud de la Zona Norte y su ubicación en la barriada Las Flores sin éxito hasta el momento. Desde que iniciaron su andadura en esta demanda, desde el colectivo han remitido cartas a los distintos delegados que han ido ocupando, mandato tras mandato, la delegación territorial de Salud, así como a presidentes autonómicos de la Junta en estos años, sin que hasta la fecha el centro de salud de la zona norte sea una realidad.

Los residentes en la barriada de Las Flores y alrededores han ido contemplando como se construían desde entones otros centros de salud también muy reivindicados como La Milagrosa o el Centro de la Zona Sur, sin que su necesidad, sin embargo, fuese atendida. Por una excusa o por otra, Salud mantiene esta asignatura pendiente en Las Flores.

Por ello, ahora permanecen pendientes de conocer los próximos presupuestos de la Administración andaluza para saber si, por fin, se cumple o no con esta demanda histórica.

Cronología de una reivindicación histórica

Hay que recordar, que no sólo esta asociación ha reivindicado el centro de salud de la Zona Norte. Si no que también se creó en 2006 una plataforma formada por las asociaciones de San José Obrero, Palos Blancos, la Federación de asociaciones ‘Solidaridad’ y Punta del Norte, cuya presidenta Charo López fue elegida como portavoz de la misma.

Fue en el año 2017 cuando esta asociación se dirigió directamente a la presidenta de Junta de Andalucía, Susana Díaz, “teniendo la ignorancia por respuesta”. Igualmente, tres días después de la toma de posesión como presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el 21 de enero de 2019 la asociación ‘Punta del Norte’ se dirige directamente nuevo mandatario andaluz “con la certeza que después de todo el apoyo recibido por el PP tanto en el Parlamento Andaluz como en el pleno del Ayuntamiento de Jerez, sería atendida favorablemente esta petición”.

Posteriormente, el 23 de mayo de 2019, cuando el consejero de salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, visita Jerez y comunica a los representantes de la Federación ‘Solidaridad’ y a ‘Punta del Norte’ la futura construcción del centro de salud de la Zona Norte, con ubicación en la Barriada ‘Las Flores’. De esta manifestación, la asociación de vecinos dedujo que era “la respuesta a la carta enviada cuatro meses antes al presidente de la Junta, Juanma Moreno”.

Primera partida económica

Tres años después, un mes antes de las elecciones autonómicas, se informa a ‘Punta del Norte’ que se ha designado una partida económica de unos 144.000 para la licitación y posterior redacción del proyecto del futuro centro de salud. Una noticia acogida por los vecinos de Las Flores “con gran satisfacción”.

Sin embargo, la sorpresa llegó al año siguiente, “cuando se supo que el proceso no se culminó, y por tanto, este presupuesto adjudicado no llegó a realizarse”. No se dio a conocer entonces ni después si se llegó a licitar y quedó desierto o jamás se empezó el procedimiento, ya que no ha habido ningún tipo de explicación por parte de la Junta de Andalucía, tal como reconocen desde el colectivo.

Ante tal situación, tanto los miembros de la junta directiva de ‘Punta del Norte’ como su presidenta Charo López, que ha impulsado el tema desde el primer momento, reconocen que “han quedado totalmente decepcionados con dicha actitud por parte de los responsables de este tema en la Junta de Andalucía, pues es bien sabido la necesidad de este centro de salud en esta zona de Jerez”. Se da la circunstancia, además, de que López ha sido concejal de PP desde 2019 hasta el 2023.

Ante la falta de concreción sobre el centro de salud de la Zona Norte, desde la asociación han anunciado que volverá a dirigirse al presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, para solicitarle “que en el siguiente presupuesto autonómico no sólo se incluya la partida para la elaboración del proyecto, sino para el inicio de la construcción del centro de salud”. Igualmente, le instarán a que reclame al Ayuntamiento de Jerez la cesión de terrenos para dicho centro sanitario.