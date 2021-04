¿Qué es el “Free at Sea” de Norwegian Cruise Line? Los expertos de SoloCruceros nos lo explican

La nueva modalidad de viaje para cruceristas supone un cambio con respecto al régimen de alojamiento Premium All Inclusive, conocido como PAI, que se ofertaba en la naviera Norwegian Cruise Line. Desde hace dos años, el nuevo modelo se ha implantado con éxito entre cruceristas de todo el mundo, que han visto rebajados los precios del crucero y cuentan con mayor libertad a bordo.

La naviera NCL, siglas de Norwegian Cruise Line, siempre ha optado por proporcionar a los cruceristas experiencias únicas a bordo. Hasta mediados de 2019, la naviera ofertaba cruceros en régimen de todo incluido a cambio de un incremento de los precios, con servicio de bebidas ilimitado, tasas de embarque y propinas incluidas, paquete de Internet a bordo, la posibilidad de cenar en restaurantes de especialidades y una cantidad determinada de dinero para gastar a bordo.

No obstante, el encarecimiento del servicio y la necesidad de adoptar una posición más competitiva dentro del sector provocó que la naviera volviese a reimaginar su concepto de crucero ideal, dando lugar al Free at Sea, una nueva modalidad de viaje en barco que da al crucerista una mayor libertad de acción. “Con el Free at Sea, el viajero puede gastar su dinero en lo que él decida, con plena libertad de movimientos y contando únicamente con los servicios que necesite”, explica el equipo de SoloCruceros.com, especializado en el desarrollo de soluciones tecnológicas para la comercialización de cruceros en la red.

El nuevo modelo está pensado para reducir los costes no para la empresa, sino para el viajero, ya que la oferta de servicios permanece intacta pero ahora los extras son opcionales. “Reservar un crucero en Norwegian Cruise Line garantiza disfrutar de un camarote en pensión completa y tener las tasas incluidas en el coste final, pudiendo beneficiarse también de cafés, infusiones, agua no embotellada y tés fríos”, explican desde la plataforma.

“Los extras siguen estando disponibles para todos los huéspedes, solo que ahora solo se pagan en caso de querer disfrutar de ellos, evitando sobrecostes innecesarios para los cruceristas de a bordo”, sostienen. “De esta manera, el viajero no tiene la sensación de haber pagado un servicio integral que no va a disfrutar por completo, sino que cuenta con los mismos servicios que antes pero ahora paga únicamente por lo que utiliza”, comentan.

Norwegian Cruise Line, pionera en el lanzamiento de paquetes gastronómicos

Una de las navieras que cuenta con una mejor consideración entre cruceristas de todo el mundo gracias a la calidad de su gastronomía es Norwegian Cruise Line, que pone a disposición de los huéspedes toda clase de paquetes para disfrutar de diferentes actividades tanto a bordo como en tierra.

“Pagando 99 euros, el crucerista podrá escoger dos paquetes especiales de su elección”, explican desde SoloCruceros, agencia especializada en cruceros desde 1994 y colaborador asiduo y preferente de las principales compañías navieras nacionales e internacionales. “NCL oferta un paquete de bebidas, otro de comidas, otro de excursiones, uno centrado en nuevas tecnologías y uno específico para familias y grupos numerosos.”

Uno de los paquetes más demandados es el gastronómico, ya que las opciones para elegir restaurante a bordo de los cruceros de NCL son muy numerosas. “Los paquetes gastronómicos de Norwegian Cruise Line viajando en la modalidad Free at Sea permiten elegir hasta cinco comidas gratuitas en los restaurantes de especialidades, una manera de probar algo diferente cada noche”, explican desde SoloCruceros. “Lo mismo ocurre con los paquetes de bebidas, que permiten disfrutar de refrescos, licores, vinos y cervezas en los 22 bares y salones incluidos en cada crucero, con un límite de 15 dólares por cada uno”, afirman.

Excursiones y tecnología en los Free at Sea

Los paquetes ofertados por NCL también permiten disponer de una cobertura adicional durante el crucero, permaneciendo conectado a la red en caso de querer subir al instante los mejores momentos del crucero junto a tus amigos.

“El paquete de Internet es ideal para poder disfrutar de los dispositivos Wi-Fi favoritos a bordo en cualquier parte del barco, y sin tener que hacer frente a un suplemento extra”, sostiene el equipo de SoloCruceros. “A pesar de la supresión del roaming, al tener que utilizar satélites para proporcionar cobertura de red en el mar es habitual que se apliquen recargos por el uso de sus servicios, algo que queda cubierto con la contratación de estos paquetes a bordo”, explica el personal de la agencia.

Los más aventureros también tienen su paquete, tal y como explican desde SoloCruceros: “Hay un perfil de crucerista que prefiere disfrutar al máximo de las escapadas en tierra, y para ellos está pensado este paquete, que otorga a quien lo contrata 45 euros para gastar en cualquier excursión de su agrado”. En este sentido, la oferta es realmente variada porque Norwegian Cruise Line trabaja en zonas exóticas con grandes reclamos para turistas de todo el mundo: clases de buceo, paseo en trineos o visitas guiadas por páramos naturales son algunas de las opciones más atractivas.

NCL también incluye en los Free at Sea un paquete para las familias y los grupos de amigos, que permite invitar a dos viajeros extra para que disfruten de las tarifas de crucero gratuitas. “Este paquete permite incorporar a dos miembros extra al grupo sin coste adicional, y gracias a él podrán disfrutar de tarifas de crucero gratuitas en cruceros seleccionados sin recargos adicionales”, sentencia el equipo de SoloCruceros.

