La Fundación ”la Caixa” y el Ayuntamiento de Jerez convierten la ciudad en un museo a cielo abierto, con la exposición 'Otros mundos'

Michael Benson, escritor, artista y cineasta

Michael Benson (31 de marzo de 1962) trabaja en la intersección entre el arte y la ciencia. Escritor, artista y cineasta, en la última década ha organizado una serie de exposiciones a nivel internacional sobre fotografía de paisajes planetarios. Benson toma imágenes en bruto obtenidas por las misiones planetarias de las principales agencias espaciales, y las procesa para crear paisajes de gran formato. Edita, compone mosaicos y, por último, optimiza estas imágenes, produciendo fotografías perfectas de paisajes actualmente más allá de la experiencia humana directa.

Su exposición Otherworlds: Visions of our Solar System, que cuenta con una composición ambiental creada especialmente por Brian Eno y titulada Deep Space, se inauguró en la Galería Jerwood del Museo de Historia Natural de Londres en enero de 2016. Desde entonces, se ha exhibido en el Museo de Historia Natural de Viena y en el Museo de Queensland en Brisbane, Australia.

En España, la muestra se exhibió en CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Fundación ”la Caixa” en Barcelona, en el año 2018. Su libro Cosmigraphics: Picturing Space Through Time, publicado en 2014, fue finalista del Book Award de Los Angeles Times. Su última obra, Space Odyssey: Stanley Kubrick, Arthur C. Clarke and the Making of a Masterpiece, que examina la producción del film 2001: Una odisea del espacio, se ha publicado con motivo del 50 aniversario de la película.

Ahora, una adaptación de esta muestra, Otros mundos. Viaje por el sistema solar de la mano de Michael Benson, recorre España de la mano de la Fundación ”la Caixa” y tras su paso por Córdoba, Albacete, Lugo, Cartagena, Ciutadella, Zamora, Fuengirola, Badajoz, Palencia, Bilbao y Vitoria-Gasteiz llega a Jerez, donde recalará hasta el 22 de febrero de 2022.