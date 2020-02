La reforma de ‘El Gallo Azul’ se prolongará aún un año más

Gonzalo Assiego, el empresario malagueño radicado en Bali que ha apostado por dar nueva vida a históricos negocios de Jerez como ‘Tendido 6’, ‘El Bosque’ o ‘El Gallo Azul’, entre otros, ha asegurado a este medio que el proyecto de reforma que ha emprendido en ‘El Gallo Azul’, el emblemático edificio que pone fin a la calle Larga, “se prolongará aún un año más”. La apuesta de Assiego por la reforma es especialmente ambiciosa, con la construcción incluso de un ‘chill out’ en el punto más alto con grandes vistas a Jerez.

El empresario destacó a este medio que “una de las principales complicaciones del proyecto de la obra es que implica a más edificios”. No en vano, el empresario está reformando tanto ‘El Gallo Azul’ como algunos de aquellos edificios (no todos) que se encuentran a su espalda. Uno de los grandes objetivos de este proyecto es que las empinadas escaleras de este emblemático edificio se vean sustituidas (para quien lo desee) por un ascensor de gran capacidad.

“El objetivo que siempre he tenido en mente es que ‘El Gallo Azul’ sea un negocio de referencia en España. Por ello no voy a escatimar esfuerzos”. Gonzalo Assiego, uno de los principales hosteleros de un destino turístico internacional como Bali, tiene claro que no va a abrir un bar ni un pub ni un local de copas al uso. Lo que desea, así lo señaló a Diario de Jerez, es hacer algo “que sea referencia y que se conozca en toda España”.

Tanto es así que según asegura “por supuesto que un negocio de estas características hay que apostar por la rentabilidad, pero no debe ser el primer objetivo. Hay aspectos mucho más importantes como, por ejemplo “ser singulares y una empresa destacada, que sea conocida y atractiva”.

Los largos trabajos de rehabilitación lógicamente han conllevado una estrecha relación con la delegación municipal de Urbanismo. Tras unos roces iniciales, respecto al proyecto que se estaba llevando a cabo, Gonzalo Assiego aseguró a este medio que “con el delegado de Urbanismo, José Antonio Díaz, hay una excelente sintonía pues comparte los esfuerzos que estamos realizando para devolverle a Jerez uno de sus edificios emblemáticos”.