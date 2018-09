Germán Álvarez Beigbeder,una pieza esencial en la identidad de la ciudad

El jerezano Germán Álvarez Beigbeder (1882-1968) fue uno de los compositores más insignes y prolíficos del siglo XX en España. Durante su vida llevó a cabo una extensa realización musical con obras de carácter religioso, marchas procesionales, pasodobles, obras para piano, repertorio lírico, himnos, música militar, música de cámara y sinfónica. Caben destacar obras como 'Cristo de la Expiración', 'Sinfonía nº2 , Rincón Malillo', dedicada al barrio de San Mateo, o 'Los Puertos'. El 11 de octubre se cumplen 50 años del fallecimiento de este prestigioso músico, una efeméride que merece ser recordada, sobre todo en su ciudad natal, y que a tan solo unos días de su cumplimiento parece haber pasado desapercibida entre los jerezanos.

"El Año Beigbeder", piden Jaime Merodio y Gabriel Gálvez, músicos y docentes con algo en común: el deseo de mantener vivo el recuerdo de este ilustre compositor. Don Germán, como ellos le llaman, además de fundar la banda municipal de Jerez, dejó atrás una carrera musical de gran prestigio a nivel nacional por dedicarse por entero a su ciudad. "Yo tengo cartas de la Orquesta de la Guardia Republicana de París, que tiene muchísimo prestigio, pidiéndole obras suyas para tocarlas", comenta Merodio. Su mayor deseo era que Jerez alcanzase notoriedad y una cultura musical. Y lo consiguió: "En el Jerez de entonces había una orquesta, la banda municipal, varios coros, un conservatorio... Nada que ver con lo que hay ahora, algo normal teniendo en cuenta que no tenemos una figura de referencia como fue Beigbeder", afirma Jaime. "Lo que a mi más me gustaría es devolver el legado musical que nos dejó el maestro en forma de institución con la banda municipal, y en forma de partituras con sus obras. La pena es que una se está desangrando día a día y por otra parte, muchas de sus obras no suenan, están en el olvido", sentencia Gabriel.

Beigbeder decide abandonar la carrera militar para dedicarse por completo a la música, el trabajo de sus sueños, aunque esto no estaba muy bien visto en el seno familiar. "Era un hombre de paz, tenía otro rollo, de hecho me atrevería a decir que era un poco hippie de joven, atendía a un neorromanticismo que en parte se puede asimilar al movimiento hippie de los 60", declara Jaime. Fue un hombre bastante progresista para su época. Beigbeder consiguió crear un servicio de canto e instrucción musical complementario en los colegios de la ciudad. Algo muy innovador y que no existía en ningún otro punto de España. Tenía claro que la música debía tener un componente socializador y educativo. Por el mismo motivo, también se encargó de realizar transcripciones sinfónicas para bandas, para que este tipo de música llegase a los pueblos y ciudades que no tenían acceso a escuchar una orquesta sinfónica. "A veces hay que indagar un poco más en estos iconos de nuestra historia y darse cuenta que tenían mucho más de innovador y progresista de lo que tenemos nosotros hoy. Yo estoy defendiendo que recordemos algo pasado, sin embargo, él estaba pensando en desarrollar un modelo de trabajo futuro", apunta Merodio.

La obra de este ilustre compositor es muy extensa y numerosa. Hoy en día el flamenco es un estilo musical muy presente en nuestra ciudad y Beigbeder también llevó a cabo composiciones que bebían directamente de este género. "Posiblemente fue una de las primeras personas que aquí en Jerez puso en valor en flamenco. Su obra 'Sevillanas y Soleares' es la que más destaca en este género", sostienen. Toda su obra, las sinfonías, un buen volumen de su música de cámara... no solo en su última etapa, sino también en su juventud, beben directamente del flamenco. Para darle más valor aún, cabe destacar que mezcló este género con la música centro europea, un producto, que en aquella época nadie más había creado. "Es como Picasso, todo el mundo dice que podría pintar como él, pero fue al primero al que se le ocurrió y eso es lo que hace que sea un genio. Lo mismo ocurre con Beigbeder, tiene una mixtura de lenguaje que es única y que lo hace diferente a otro compositor" explica Jaime.

¿Por qué una figura tan relevante como fue Germán Álvarez Beigbeder está tan olvidada? "Yo creo que está tan olvidado porque los músicos de Jerez hemos estado más pendientes de otras cosas que de poner su obra en valor. Además, no hemos sabido comprender a Germán, que dejó una carrera con una proyección interesantísima de lado para volcar toda su actividad en que el desarrollo musical de Jerez tirara para delante", afirma Jaime. Por su parte, Gabriel asegura que el problema ha sido la falta de interés de las instituciones musicales de la zona en promover su obra. "Por este motivo un niño de 15 años o una persona de 30 es muy difícil que lo conozcan si no ha escuchado hablar de él o no ha visto una partitura, en el caso de que estudie música", sentencia. Afortunadamente, instituciones privadas como la Orquesta Álvarez Beigbeder, que lleva su nombre, si han puesto interés en su figura. El pasado mes de marzo esta institución ofreció un concierto en homenaje a su fallecimiento, una de las pocas actividades que se han llevado a cabo en este "Año Beigbeder". "Ellos entendieron que hacia falta algo vivo que tuviera su nombre. No se trata de algo estático, es necesario que sea algo vivo, que vayas a un colegio y veas en los libros de música: Bach, Mozart, Beigbeder... es lo lógico. Que cualquier chaval de colegio sepa que Beigbeder fue un músico jerezano", comentan los músicos.

Además de alabar su legado compositivo, profesional y humano, para Jaime, Don Germán es una pieza esencial en el puzzle de la ciudad, cuya identidad se está volatilizando. "Para conocer Jerez yo creo que es importante conocer la música de Beigbeder. San Mateo no encuentra ninguna obra mejor que la sinfonía nº2 Rincón Malillo", comenta. "¿Por qué Manuel de Falla aparece en todos los murales de los colegios de primaria de Jerez en las clases de música y la figura de Don Germán no está, cuando precisamente por proximidad lo tenemos más cerca?", es una de las preguntas que rondan la cabeza de Jaime y uno de los muchos motivos que lo llevaron a escribir y estudiar la figura de este solemne compositor. "Voy a publicar el libro con un montón de datos y sé que nadie se va a quedar con todos. Unos se quedarán con algún dato en concreto, otros con otro dato y de esta forma, a base de aportar muchísima información, cada uno cogerá lo que le interesa, pero todo el mundo llegará a asociar a Beigbeder como un músico", explica Merodio. Un libro que se publicará en torno a los meses de octubre y noviembre y que tiene como objetivo "que su figura no siga cayendo en el olvido sin retorno".

Gabriel Gálvez, también se suma al empeño de hacer del "maestro" una figura viva. Por este motivo se lanzó a llevar a cabo una recogida de firmas para lograr la construcción de un monumento en honor a su persona en el centro de la ciudad. "Mi intención no es solamente poner un monumento y olvidarnos de Beigbeder. La cuestión es que a raíz de ahí se recuerde. Que las personas sepan que fue un músico y una persona que trabajó la cultura de Jerez. Que esté más presente de lo que a día de hoy está, que es muy poquito", explica el músico. La iniciativa cuenta con unas 1.100 firmas, "los primeros días pensaba que no iba a llegar ni a 10 firmas y de repente vi que comenzó a tener aceptación". Personalidades destacadas como el guitarrista, Paco Cepero o el bloguero David Rubio, así como instituciones o hermandades han puesto su firma en la causa. "He comprobado mayor respaldo de personas con cierta edad. Se nota que la trascendencia que tenía años atrás fue mucho mayor que la que tiene ahora. Por eso lo que yo busco es que su recuerdo no se quede en las personas mayores, que también las nuevas generaciones de músicos o jerezanos, en general, puedan conocerlo y valorarlo", explica. A Gabriel le gustaría mantener el plazo de recogida de firmas hasta diciembre, mes en el que finaliza "El Año Beigbeder". "Si no lo conseguimos lo retomaré dentro de unos años que será el 150 aniversario de su nacimiento o dentro de 25 que será el 75 aniversario de su muerte. Siempre es un buen momento, si quieren que sea pesado lo voy a ser", bromea.

Sin duda, Germán Álvarez Beigbeder, fue un inminente músico que gozó de gran prestigio y reconocimiento durante su vida, llegando a ser nombrado hijo predilecto de la ciudad, pero cuya memoria se está volatilizando y cayendo sin remedio en el olvido. Una figura que merece ser puesta en valor y que su recuerdo se mantengan en el tiempo en su Tierra. Un gran compositor que dio todo por Jerez y que merece formar parte del imaginario de la ciudad. Una "obsesión" que comparten Jaime y Gabriel, y que de manera altruista, no cesan en "volver a ensalzar su figura y darle el valor que se merece a este referente musical y cultural de Jerez". Un músico que amaba su ciudad y que diseñó sus obras para que aquel que las escuchase sintiera estar cerca de sus raíces, que le evocara a su tierra.