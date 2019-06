Inseguridad en Vista Alegre: continuos incendios y consumo de droga

Pasadas las tres de la tarde, a plena luz del día y sin ningún tipo de temor. Un vecino de Vista Alegre ha grabado este martes a un hombre pasear por el parque con su perro y -según se refleja en la grabación-, prende fuego a unos pastos. Al final, se llegaron a localizar varios puntos con fuego en esta zona, lo que ha provocado la indignación vecinal.

"Me alertó un familiar y cuando me asomé no daba crédito. Se ve perfectamente que es él el que mete fuego. Yo llamé a la Policía Local y otro vecino al 112", declara el autor del vídeo, que prefiere mantenerse en el anonimato.

"En la barriada no conocemos a este señor, pero lo cierto es que desde la semana pasada no paramos de ver fuegos en la zona, ya sea en el parque, detrás del punto limpio... Los vecinos ya están mosqueados", reconoce, quien añade que "con este viento el humo va a las viviendas. Parece que hay gente que no tiene nada mejor que hacer que molestar".

Vecinos de Vista Alegre lamentan que "todos los años pasa lo mismo". La falta de mantenimiento del parque -según los vecinos-, así como la poca iluminación y la grave problemática en la vivienda de la calle Vista Alegre convertida en un "chutadero", tiene como resultado un barrio "en el que se vive con inseguridad. Hay que actuar ya".