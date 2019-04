Jerez, el segundo Ayuntamiento que más tarda en pagar a los proveedores

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA ha realizado un nuevo informe sobre los plazos de morosidad de las administraciones públicas con los autónomos a cierre del primer trimestre de 2019. Según dicho colectivo, las tres administraciones (local, regional y nacional) “incumplen” los periodos de pago legales que se establecen en 30 días.

La Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA ha realizado un nuevo informe sobre los plazos de morosidad de las administraciones públicas con los autónomos a cierre del primer trimestre de 2019. Según dicho colectivo, las tres administraciones (local, regional y nacional) “incumplen” los periodos de pago legales que se establecen en 30 días.La media de los periodos de pago de las administraciones autonómicas y central en el primer trimestre de 2019 se fijan en 39 días y la media de la administración local duplica es periodo de pago establecido por ley y abona sus facturas en 60 días.

Jaén, el municipio que más tarda en pagar

Desde ATA destacan que la administración local es “la peor pagadora”, ya que se demora de media dos meses (60 días) en pagar a sus proveedores autónomos. Además, ésta es el tipo de administración para la que más trabajan los autónomos y, sin embargo, “paga al doble de tiempo de lo que estipula la ley (30 días)”.Tomando como referencia los ayuntamientos de grandes municipios, desde la federación señalan que frente a esos 60 días de media, hay municipios que registran unos datos mucho más altos. Es el caso de ayuntamientos como el de Jaén “que sigue siendo, una vez más, el consistorio que más tarda en pagar de España, al hacerlo en una media de 531 días”. Es decir, que un autónomo que realiza un trabajo para este ayuntamiento cobrará, de media, casi 18 meses después de presentar la factura.

El Ayuntamiento de Jerez vuelve a ocupar una posición destacada, el segundo puesto, en el ranking de malos pagadores, según ATA. En concreto, 6 meses y medio de media esperan los proveedores en Jerez (198 días), y casi medio año en Granada (177 días). Tres municipios más de Andalucía completan este listado de los peor pagadores: Algeciras con 170 días de espera, Vélez-Málaga con 143 días de media de espera y El Puerto de Santa María con 131 días. Es decir, “aunque la administración regional en Andalucía paga dentro de plazo (30 días), los seis ayuntamientos que más tardan en pagar de España son andaluces”.Por el contrario, “también hay ayuntamientos que realizan una buena gestión de sus facturas y no sólo cumplen la Ley de Morosidad sino que pagan en menos de dos semanas”. Destacan por ello Lugo (12 días de media) así como Roquetas de Mar y Torrent (13 días) y Girona (14 días de media), entre otros.

Comunidades autónomas

En el primer trimestre de 2019 los autónomos en Cantabria han tenido que esperar 90 días para cobrar sus facturas. Esta comunidad es la que más tarda de media en pagar a sus proveedores, triplicando el periodo que marca la ley. Le siguen la Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares. Mientras tanto, destacan por pronto pago (23 días de espera) Castilla y León, Galicia y Madrid.

La diputación de Teruel, buen pagador

El informe sobre la Morosidad pública de ATA se fija también en los tiempos de demora de las diputaciones provinciales (cabildos insulares en el caso de Canarias y consejos insulares en el de Islas Baleares) con los autónomos. A cierre de marzo de 2019, la diputación de Teruel, destaca por su celeridad a la hora de pagar los trabajos realizados por los autónomos y lo hace en una media de 2 días. En una media de 5 días paga la diputación de Toledo, en 8 días de media A Coruña y en algo más de una semana (10 días) lo hace la diputación de Castellón. En el extremo opuesto se encuentra la diputación de Valencia, es la diputación que más tarde paga de toda España, abonando sus facturas con una media de 69 días de espera. Lejos de este dato pero por encima de los 30 días paga también la Diputación de Cádiz (43 días de media de espera).

Autónomos y pequeñas empresas, los mejores pagadores

Desde la federación ATA explican también que la morosidad entre empresas privadas, de media, se establece en 71 días. “Si tenemos en cuenta el tamaño de la empresa, podemos afirmar que son los autónomos sin trabajadores y aquellas pequeñas empresas (que tienen hasta 9 trabajadores o de 9 a 50 trabajadores) las que antes pagan a sus proveedores”, recalcan. Sin embargo, según va escalando el tamaño de empresa, “va empeorando los periodos medios de pago, siendo nuevamente las empresas de más de 1.000 trabajadores, esas mismas que presumen en muchos casos de ser socialmente responsables, las que más tardan en pagar las facturas pendientes (111 días de media)”.

En concreto, los autónomos en el primer trimestre del año han pagado sus deudas con otros autónomos en una media de 40 días de plazo. Las empresas de menos de 9 trabajadores pagan sus facturas en 49 días, “conscientes del daño que produce la morosidad en el resto de pequeñas empresas y autónomos”. Las empresas de entre 9 y 50 trabajadores también pagan de media en 57 días. De 50 a 250 empleados tienen las empresas que de media tardan unos 64 días en pagar las facturas a otras empresas.Y a partir de aquí, “los periodos medios de pago se disparan: las empresas de entre 250 y 1.000 trabajadores y las de más de 1.000, no satisfacen sus deudas con sus proveedores hasta los más de tres meses (105 días de media de espera y 111, respectivamente)”.

“Tanto en la administración pública como desde las grandes empresas privadas se siguen incumpliendo los periodos medios de pago con los autónomos”, advierten desde ATA. Asimismo, hacen hincapié en que “la morosidad es uno de los principales problemas que sufren los autónomos y que frenan en seco su continuidad y consolidación”. “No nos vamos a cansar de pedir un régimen sancionador para aquellos que incumplan los plazos de pago estipulados por ley. La morosidad no tienen nada que ver con el tamaño de la administración, ni de la población, es cuestión de gestores, buenos y malos. Y parece que sólo cuando hay castigo estos malos gestores reducen la mala práctica de financiarse a través de la deuda contraída con pequeños proveedores”, afirma Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA. “Es increíble que precisamente la administración que es más cercana a ti sea la que más te castiga. Muchos autónomos se ven abocados a cerrar por no poder soportar los impagos de aquellos para los que realizan trabajos, adelantando recursos, materiales y esfuerzo”, concluye Lorenzo Amor.