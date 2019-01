Alumnos de La Marquesa faltan a clase ante la aparición de varios ratones

Al menos siete familias que tienen a sus hijos escolarizados en el colegio La Marquesa optaron ayer por no llevar a los alumnos a clase ante la aparición días atrás de varios ratones en el centro educativo.

Según informan varias fuentes, el pasado viernes cuando los alumnos accedían al centro aparecieron dos ratones en clases de educación Infantil. Los profesores avisaron a la dirección del centro y tras hacerlos desaparecer se pudo dar clases con normalidad.Sin embargo, el lunes se volvió a repetir la escena. Con los alumnos en el centro educativo volvieron a aparecer ratones en algunas dependencias del colegio. Ante esa situación, la dirección optó por comunicar la incidencia al Ayuntamiento pero hasta ayer no acudió una empresa especializada para colocar trampas en el colegio. Demasiado tarde, ya que varias familias acordaron el miércoles que sus hijos no volverían a pisar el colegio hasta que la situación no se normalizara.

Según parece, la presencia de pájaros muertos en un campo cercano es lo que ha atraído a los roedores.