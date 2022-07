Jerez y el esperanto

HABLAR del esperanto en Jerez no resulta fácil, aunque rebusquemos afanosamente aquí y allá los resultados son infructuosos. En la actualidad el movimiento esperantista es casi inexistente.

Sin embargo, el esperanto en Jerez tiene un nombre, el de Pedro Naranjo Terán, y una fecha, 1917, cuando crea la primera agrupación local para el estudio y promoción de la nueva lengua surgida a finales del XIX.

Gracias a la donación de uno de sus familiares, proceso en el que tuve la satisfacción de intermediar, el Archivo Municipal de Jerez dispone de un interesante fondo documental relacionado con su actividad como empresario y dinámico esperantista. Desgraciadamente toda su biblioteca y otros papeles personales fueron entregados por sus hijos a la sede de los esperantistas en Madrid.

Estas líneas son un sencillo tributo a su persona, y a la labor incansable que llevó a cabo con escasos medios.

Es por ello que a propuesta del que esto suscribe la Junta de Gobierno Local de nuestro Ayuntamiento aprobó, el 2 de octubre de 2015, nombrar un vial público que llevara su nombre.

El retrato que de él reproducimos en esta nueva entrega de El rebusco fue publicado, en 1920, concretamente en el número 42, de Hispana Esperantisto (Esperantista Español), el órgano oficial de Zamenhofa Federacio (Federación Zamenhofiana).Julio Mangada fue no solo el fundador de la Federación, sino también el redactor principal de la revista, en colaboración con Emilio González Linera.

La revista informaba de los asuntos relacionados con las organizaciones de las cuales era el órgano oficial y del movimiento esperantista en general. Se publicaron al menos 62 números (entre enero de 1917 y febrero de 1923).

Pionero del esperanto en Jerez

Pedro Naranjo Terán nació en Jerez el 3 de abril de 1887. Ese mismo año, pero a miles de kilómetros de distancia, un oftalmólogo polaco, de origen judío, Ludwik Lejzer Zamenhof, daba a conocer en un modesto panfleto la gramática básica de una nueva lengua que él había creado con el fin de que pudiera servir como un sistema de comunicación universal.

El proyecto fue muy bien acogido, primero en Europa y después en todo el mundo. Unos años más tarde, el esperanto, que así se conocía el nuevo idioma, ya era hablado por miles de adeptos. Se habían creado cientos de clubes en todo el mundo y los esperantistas, que así se llamaban los hablantes de este idioma auxiliar, habían comenzado a reunirse en encuentros, y congresos internacionales.

Otra fecha clave en la vida de estos dos hombres es el año de 1917, año en el que Zamenhof moría en Varsovia, y la fecha en la que el joven Pedro, propietario de la cafetería Universal, se hacía con un pequeño prospecto en el que se explicaba qué era el esperanto. Posteriormente ampliaría sus conocimientos del nuevo idioma gracias a una gramática editada en Francia.

Para Pedro Naranjo, ‘el esperanto era una lengua fácil de aprender, que sonaba muy bien, rica en expresividad y lo más importante, era una lengua neutral que podía aspirar a convertirse en la segunda lengua para toda la Humanidad aportando un poco de paz para el mundo’. No olvidemos que estamos en 1917, en plena primera guerra mundial.

Nuestro paisano fue un autodidacta en el aprendizaje del esperanto, aunque de forma inmediata contactó con los miembros de la Federación Esperantista de Andalucía, concretamente con el club sevillano, con los que pudo entablar sus primeras conversaciones en esperanto, principalmente con Trinidad Soriano, un arquitecto sevillano alma mater del esperantismo andaluz de aquellos años.

Debió aprender tan rápidamente el idioma que un año después, el 15 de diciembre de1918 había creado la agrupación local, e impartiría su primer curso a los scouts de la ciudad, participando en encuentros de la Federación Andaluza representando a Jerez. A comienzos de los años ’20 fue nombrado miembro de la Junta Directiva de la citada Federación.

En el año 1924 nace la revista del Ateneo de Jerez y Pedro Naranjo comienza su colaboración en la misma con una sección titulada ‘Notas de un Esperantista’. Esta página en esperanto estará presente en casi todos los números de la misma, al principio con un texto en esperanto junto a su traducción al castellano.

En ‘Notas de un Esperantista’, trataría multitud de asuntos, de la historia de Jerez, de las costumbres andaluzas, incluso hasta del vino de Jerez, un sector con el que al parecer tenía especial relación, así como también introducía pequeñas notas que comentaban la realidad del movimiento esperantista en todo el mundo. Grande debió ser la correspondencia de Pedro Naranjo con otros esperantistas de todo el mundo, porque aparecieron también pequeñas colaboraciones de esperanto-parlantes de Australia, México, Francia.

Para la existencia de esta sección en esperanto dentro de la revista fue esencial también la colaboración de otro hablante de la lengua internacional que, aunque nacido en Ceuta, por aquel entonces vivía en Jerez, se trataba de Rafael Fiol Paredes, médico militar y erudito, gran conocedor del mundo árabe y norte-africano y entusiasta defensor del idioma esperanto a lo largo de su dilatada vida.

Pedro Naranjo se convirtió en el referente de la lengua y del movimiento esperantista en Jerez, siendo elegido delegado en la ciudad de la Asociación Universal de Esperanto, con sede en Suiza.

En el año 1928 Pedro Naranjo viajó a Sevilla para participar en lo que sin duda fue el evento esperantista más importante de la época: el 8º Congreso Español.

Tras la guerra civil Naranjo siguió como propagandista del esperanto. Al comienzo no tan abiertamente, ya que el nuevo régimen político surgido no favorecía los contactos con el extranjero ni la expansión de ideas que algunos asimilaban a la masonería o al pacifismo. Sin embargo, hay que volver a traer en este punto la figura de Rafael Fiol Paredes, que no olvidemos que era militar de alta graduación y que también tras la guerra civil siguió difundiendo y practicando el esperanto. Llegó también a impartir charlas sobre el idioma en Jerez, concretamente en la sede de la ONCE.

En los años ’50 la tarea principal de Pedro Naranjo en relación al esperanto fue la de seguir informando de su existencia, pero esta vez a través de artículos que enviaba a diferentes periódicos nacionales, entre otros al diario YA en Madrid o al GLOSA en Barcelona.

Como él mismo llegó a decir, ‘se trataba de hacer un trabajo de abajo a arriba con el último objetivo de conseguir que las autoridades educativas contemplaran la enseñanza del idioma internacional en el ámbito académico’.

Pedro Naranjo nunca dio un paso atrás en la defensa del esperanto y así fueron conocidas sus contestaciones a grandes autores de la época como Ramón Pérez de Ayala o José María Pemán, que habían criticado al esperanto en algunos medios de comunicación.

Seguramente Pedro Naranjo llegó a participar también en congresos esperantistas de la posguerra, tan sólo tenemos el dato cierto de su asistencia al Congreso Español de Esperanto que se celebró en Pontevedra en 1960, y que solía recibir a esperantistas extranjeros que alguna vez visitaban Jerez.

Pedro Naranjo Terán falleció en Jerez el 3 de enero de 1968 a causa de una hemorragia cerebral. Contaba 80 años. y vivía en la calle Negros número 5. Había estado casado con Rosario Muñoz Aicardo, con la que había tenido dos hijos y una hija.

Para este punto de la biografía de Pedro Naranjo hemos seguido el artículo publicado por José María Rodríguez, secretario de la Federación Andaluza de Esperanto, actualizando algunos datos, así como los testimonios aportados por una descendiente directa del biografiado.

Una cafetería con libros y prensa

El Libro de Juan de la Plata, Tabancos y Ventas de Jerez (2003), nos proporciona algunas pistas sobre tan ilustre personaje. Al referirse al Café Universal (ya el nombre nos da una pista), lo hace de esta manera: ‘Café para ilustrados’.

Según el autor era ‘el mejor y más original café de los felices años veinte’, sito en calle Larga, número 60. El lugar no solo servía lo habitual de este tipo de locales, sino que los parroquianos disfrutaban de una pequeña biblioteca y de toda clase de prensa, ‘una auténtica revolución’ para el Jerez de aquella época. Su dueño era, se lo pueden imaginar, ‘el esperantista y filatélico, don Pedro Naranjo Terán’.

La empresa poseía otro establecimiento, en la misma calle Larga, en el número 12, con un nombre emblemático ‘Cervantes’.

Su actividad como empresario de la hostelería, con intereses bodegueros, es lo que permitiría que dos etiquetas de vinos hicieran mención tanto a la figura de su admirado maestro, Zamenhof, como al esperanto en sí, con bandera incluida.

19º Congreso esperantista

Del 31 de octubre al 1 de noviembre del 2015, el Alcázar de Jerez acogió a los participantes del 19º Congreso Andaluz de Esperanto, organizado por la Asociación Andaluza de Esperanto.

El programa de actos incluyó la inauguración del Pasaje Esperantista Pedro Naranjo Terán, ubicado entre la calle Marqués de Bonanza y la Avenida Duque de Abrantes, un acto de homenaje en el que Ángel Arquillos, presidente de la asociación, recordó la memoria del primer jerezano que aprendió y enseñó esta lengua.

El lema principal del Congreso fue el de ‘Esperanto y Universidad’, por lo que la mayor parte de las charlas, debates y exposiciones se centraron en torno a la presencia del idioma internacional esperanto en el mundo universitario.