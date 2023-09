Jerez tendrá un gran mural que apoye y conciencie sobre la donación de médula y sangre

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al coordinador en Jerez de Apoleu, Germán Amorós, ha instalado en la fachada del Ayuntamiento la lona conmemorativa del Día de la Donación de Médula y Cordón Umbilical, que se celebra el tercer sábado de septiembre. Esta conmemoración, impulsada por el Registro Mundial de Donantes de Médula Ósea (BMDW), pretende sensibilizar a la población mundial sobre la importancia de la donación de células madre y agradecer a todos los donantes y futuros donantes inscritos su solidaridad.

El acto ha contado con la presencia de la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero y en esta jornada, la alcaldesa ha anunciado que el Ayuntamiento pondrá a disposición de Apoleu diferentes muros para elegir el emplazamiento más adecuado para ubicar un mural con el que la ciudad muestre su apoyo a la donación de médula y sangre, y así continuar incidiendo en la sensibilización ciudadana.

En este acto, la regidora ha destacado el trabajo que entidades como Apoleu realizan en materia de sensibilización y visibilización de una enfermedad tan dura como la leucemia, ofreciéndoles toda la colaboración del gobierno de Jerez para seguir incidiendo en líneas de colaboración conjunta destinadas a fomentar entre la ciudadanía toda la información sobre la donación de médula.

María José García-Pelayo ha destacado que “queremos adherirnos a esta sensibilización que está impulsando tanto Apoleu como otras entidades para pedir el apoyo y la concienciación en relación a los objetivos de esta asociación. Animamos a que los jerezanos y las jerezanas se hagan donantes de médula, se hagan donantes de sangre, porque es importantísimo, es el mayor exponente de la generosidad de una persona”.

La alcaldesa ha señalado que “Jerez tiene que sumarse a esta cadena de solidaridad, y el Ayuntamiento se ha comprometido a hacer todo lo posible para concienciar, para sensibilizar, y nos han solicitado que les facilitemos un muro de la ciudad para acoger el recuerdo a esa necesidad de ser donantes, y lo vamos a hacer, ellos van a elegir el espacio”, reivindicando que “hoy también es un día para hacer un llamamiento a todas las Administraciones que se vuelquen con la investigación y con los medios para atender a las personas que sufren leucemia”.

Por su parte, Germán Amorós ha dado las gracias al Ayuntamiento, recordando que “nuestra principal función es buscar donantes, hay muchísimas personas que están esperando esa médula, esa sangre, y no nos damos cuenta hasta que no nos toca de cerca, por eso nuestro principal reto es difundir este mensaje. Necesitar médula duele muchísimo, hacer una donación de médula prácticamente no duele nada”.

Donación de médula

En términos generales, puede ser donante de médula ósea toda persona sana desde los 18 años y hasta los 60 años, siempre que no padezca ninguna enfermedad susceptible de ser trasmitida al receptor y que tampoco padezca ninguna enfermedad que pueda poner en peligro su vida por el hecho de la donación.

Si una persona cumple los requisitos antes mencionados y desea inscribirse como donante debe ponerse en contacto con su Centro de Referencia de Donantes de Sangre para completar la información sobre la donación y para realizar las pruebas de compatibilidad.