Los vinos de Jerez, protagonistas del primer viaje del Instituto de Master of Wine tras la pandemia

El prestigioso Instituto de Masters of Wine organiza, en colaboración con el Consejo Regulador de vinos de Jerez y Manzanilla, un viaje de conocimiento y prospección al Marco de Jerez que incluye un completísimo programa de inmersión en unas de las regiones vitivinícolas que mayor admiración despierta entre los profesionales del vino de todo el mundo.

Durante tres días, 18 Masters of Wine de países tan diversos como Canadá, Reino Unido, Finlandia, Estados Unidos o Alemania, han recorrido el Marco de Jerez realizando un completísimo programa de degustación en el que han catado más 200 vinos en diferentes sesiones de catas organizadas por temáticas.

Dichas sesiones comparativas de hasta 20 marcas diferentes cada una, han cubierto las siguientes temáticas de interés: vinos de crianza biológica, vinos de vejez calificada, vinos de añada, vinos de pago, vinos de palomino sin fortificar, vinos de nuevas varietales autorizadas, vinos marquistas, vinos de almacenistas, entre otras.

Además el prestigioso grupo ha podido complementar las catas con charlas con los productores, visitas a bodegas, cenas maridajes y visitas culturales. La gran importancia del viaje se traduce en el positivo impacto de la visita que pueda tener el poder de prescripción de estos profesionales del vino, ya que conforman la élite a nivel mundial capaz de que marcar tendencias tanto de producción como de consumo.

En palabras de Natasha Hugues MW, como responsable del viaje, “debía buscar el destino del primer viaje de los Master of Wine, y pensé en un destino cercano pero potente y que despertase el interés y motivación de los Master of Wine al hacer la convocatoria y sin duda, Jerez lo ha hecho. Además de un lugar con novedades que comunicar, Jerez es una región vitivinícola especial a la que muchos de nosotros tenemos un afecto especial y que guardamos con gran cariño en nuestro corazón".

"Cuando contacté con el Consejo Regulador fueron muy entusiastas con la iniciativa y nos han ayudado mucho en la organización. Hemos podido comprobar que es una zona con gran historia y gran tradición donde se encara el futuro con ilusión, reinterpretando esas tradiciones con energía y nuevos horizontes... Están pasando muchas cosas interesantes en Jerez y el vino del Marco de Jerez es muy amplio y diverso. Hay que visitarlo para comprenderlo", declara Natasha Hugues MW.

Por su parte César Saldaña, presidente del Consejo Regulador añade “es especialmente significativo que el del Instituto de Masters of Wine haya elegido al Marco de Jerez como destino de su primer viaje oficial tras la pandemia, y que además, haya generado tantísima expectación entre estos prestigiosos profesionales que lo componen. Esto es un signo claro de que, a pesar de tratarse de una región con una gran carga histórica, el Marco de Jerez está en continua evolución. Los recientes cambios en los pliegos de condiciones son la excusa, pero hay muchas otras realidades en el Marco de Jerez que despiertan enorme interés no solo para los Master of Wine sino para el resto de profesionales del mundo del vino".