Jose, el niño de 14 años en estado vegetativo, consigue el traslado a una clínica especializada

"Estoy que no me lo creo. Aliviada porque se va a mejorar la atención a mi hijo y desbordada de tanto apoyo como el que he recibido desde que se conoció la vida de Jose". Son palabras de Manuela, la madre del joven de 14 años en estado vegetativo ingresado en el hospital de Jerez, tras comunicarle desde el SAS que su hijo va a ser trasladado al Hospital Vithas Nisa Sevilla.

Manuela hizo público el caso porque su hijo no estaba recibiendo la atención especializada que necesitaba, tras sufrir una parada el 13 de septiembre. Tras once días entubado, la familia de Jose se enfrentó a un terrible diagnóstico: "Debido a la falta de oxígeno mi hijo se ha quedado en estado vegetativo. Pero todos sus órganos funcionan correctamente, no está enchufado a ningún aparato, abre los ojos, pestañea, su corazón está bien... No saben qué le pasó. Pero está y no está".

Los profesionales le comunicaron que Jose tenía una "ventana de recuperación" a nivel cerebral de cuatro a seis meses, "pero aquí la rehabilitación es inexistente". En el hospital de Jerez (lo trasladaron desde el Puerta del Mar el 9 de octubre), Jose ha recibido apenas media hora de fisioterapia sólo tres días por semana.

Sin quejas sobre el personal sanitario -tanto el que atendió a Jose en las primeras semanas en el Puerta del Mar como el de Jerez- Manuela pidió un traslado a un centro especializado para aumentar las posibilidades de recuperación de su hijo.

Su SOS ha tenido al fin una respuesta y Manuela agradece todas las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días, así como que el SAS "haya optado por Nisa para una mejor atención". "No me esperaba tantísimo apoyo de tantas personas, ha sido una respuesta en masa. Estoy muy agradecida", subraya.

A primera hora de este lunes comenzó a través de la plataforma change.org una recogida de firmas para pedir que Jose "tenga la calidad de vida que un niño de 14 años se merece". A media tarde ya habían firmado más de 1.200 personas.

El Hospital Vithas Nisa Sevilla ofrece como una especialidad el 'servicio de daño cerebral'. Según la web del centro, "el Servicio de Daño Cerebral y NeuroRehabilitación (NeuroRHB) se encarga del cuidado y tratamiento de aquellos pacientes que han sufrido un daño cerebral u otras enfermedades neurológicas".