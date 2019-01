Kika González aspirará a ser la candidata de Ganemos Jerez.

La concejala Kika González optará a encabezar la candidatura de Ganemos Jerez a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. La edil lo ha anunciado esta mañana en sus perfiles de redes sociales.

En ella, González señala: "Voy a dar un paso más, me presentaré a las primarias de Ganemos Jerez al puesto de alcaldabe". "Por fin me he decidido ...llevo unos días bastante entripada porque se acerca el día de decidir si continuar o no en las primeras filas de Ganemos Jerez", añade.

Será el jueves cuando se inicie el plazo de presentación de candidaturas, un plazo que se alargará hasta el 6 de febrero. Será un doble procedimiento; por un lado se elegirá al alcaldable y, por otro al resto de la lista. Para participar en la votación, habrá que inscribirse en un censo que estará abierto hasta el 16 de febrero. Las votaciones serán entre el 21 y el 24 de febrero y la proclamación del candidato el 1 de marzo.

La edil dijo sentirse "fuerte e ilusionada" e hizo un llamamiento a la participación. Hace dos meses, al ser preguntada por este asunto en una entrevista publicada a este periódico ya señalaba que era una opción que estaba barajando.

El anuncio ha sido realizado minutos después de que Santiago Sánchez anunciara que no se va a presentar al proceso para elegir al cabeza de lista.

Abogada laboralista, Kika González se estrenó en la corporación municipal en este mandato al ocupar el puesto número dos de la lista de Ganemos Jerez. Además, su grupo la eligió para que fuera diputada provincial. Ha formado parte del SAT Jerez, de la asociación de desempleados de la Zona Noroeste y en la Asociación Escuela Libre Jerez.