Luto en Torrecera por el repentino fallecimiento de la madre de la cantante María Carrasco

Torrecera está de luto. La localidad jerezana no ha terminado de digerir el repentino fallecimiento de María Jiménez Morales, madre de la cantante María Carrasco, que moría el pasado jueves.

Su pérdida ha causado un auténtico pesar en todo el pueblo, donde María Jiménez, de sólo 53 años, era muy conocida al regentar, desde hace 35 años, el único bar que existe en la plaza central de Torrecera. De hecho, el pasado viernes, cuando se celebró su sepelio, fueron muchos vecinos los que, con lágrimas en los ojos, quisieron darle su último adiós. Su bondad y su generosidad fueron, como han reconocido a este medio algunos vecinos, dos de sus grandes virtudes, de ahí la ingente despedida que se le tributó.

Su hija, la cantante María Carrasco, completamente hundida tras esta irreparable pérdida, ha querido despedirse de su madre a través de las redes sociales, y con una emotiva carta:

"No sé qué se le tiene que decir a una madre como tú.No estoy segura de que existan las palabras adecuadas para poder explicar cómo nos sentimos los que sabemos que no te volveremos a ver…Te vas demasiado pronto y sin avisar. No nos ha dado tiempo a asimilar este golpe tan fuerte.

Te vas a uno de los viajes más largos, y sola. ¡Cuánto me gustaría poder acompañarte y que me hicieras otro colacao antes de ir al colegio!Y que me volvieses a traer el bocata al recreo, y agradecerte con mil besos que siempre te quedabas trabajando en el bar mientras yo salía a cantar de gira para seguir adelante con mi sueño.

¿Quién va a llamarme ahora después de los conciertos, sea a la hora que sea, para saber cómo salieron?

¿Quién me avisará de que la comida ya está hecha?¿A quién voy a hacer cosquillas en la espalda, si no es a ti, Mami?¿Quién va a pedirme fotos de mi sobrina ahora?

No conocí a nadie más trabajadora, ni bondadosa ni tan ajena de las malas lenguas.

Me dejas huérfana del amor más especial del mundo: del de una madre. Y no una cualquiera; de la fortaleza personificada. ¿Te acuerdas, mamá?

Al final trabajaste mucho para tener una vejez tranquila y disfrutando de los tuyos.

Me guardo en el alma los ratitos que te robaba cuando podías venir conmigo.No te olvides de darle un besito a los abuelos cuando llegues allí, y a mi prima.Te echo de menos, Mami.

Te quiero y te amo infinitamente.VUELA ALTO”.