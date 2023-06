Mamen Sánchez: "Es importante destacar el legado de buenos datos económicos bajo nuestro mandato"

La alcaldesa de Jerez en funciones, Mamen Sánchez, ha explicado este viernes que el actual equipo de gobierno en funciones está elaborando un documento técnico para el traspaso de poderes que “radiografíe la situación en la que se encuentran las diferentes delegaciones y los resultados de su gestión, así como proyectos que están en marcha. Vamos a facilitar en todo lo posible un traspaso de poderes para que el nuevo ejecutivo local no tenga que perder ni un minuto en conocer las prioridades y contar con los datos necesarios para la toma de decisiones”, ha destacado.

“El trabajo está hecho y bien hecho, como demuestran todos los indicadores, y creo que es importante destacar el legado de buenos datos económicos y la capacidad de impulso económico que dan a Jerez los proyectos iniciados bajo nuestro mandato”, ha manifestado la alcaldesa en funciones.

En palabras de Mamen Sánchez, “hemos puesto a punto los motores económicos de Jerez y confiamos en que todo este potencial se aproveche por parte del nuevo gobierno. Me siento orgullosa de cómo hemos transformado esta ciudad, y sólo espero que este legado se valore, se cuide y se proteja, que no se de marcha atrás en los avances que nos han permitido reducir el desempleo, aumentar el número de cotizantes a la seguridad social, incrementar el número de empresas y de autónomos. Dejamos una ciudad con más empleo, más empresas y más inversión pública y privada, y esperamos que esta tendencia no se frene”.

En este sentido, ha resaltado que “hoy por hoy, gracias a estos 8 años de trabajo, Jerez tiene 13.000 personas más cotizando a la seguridad social. Además, hemos alcanzado una cifra récord cercana a los 11.000 autónomos, como también en el número de nuevas empresas, que ya se sitúa en 5.743,600 de ellas creadas con nuestro gobierno”, ha concluido Mamen Sánchez.