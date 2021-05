Mamen Sánchez no considera acertado el peaje en autovías y autopistas

Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, ha asegurado hoy que no ve bien la medida propuesta por el Gobierno central de pagar por el uso de las autovías y autopistas, que no es "acertada" ni es el momento de aplicarla. La regidora ha añadido que no comparte este anuncio y apuesta por buscar otras fórmulas para el mantenimiento de estas carreteras.

En declaraciones a los medios, la alcaldesa de Jerez ha recordado que esta propuesta ha salido a debate "con todos los gobiernos, tanto del PSOE como del PP", y ha defendido que el ejecutivo de Pedro Sánchez aún no ha tomado una decisión final sobre su implantación.

"Es cierto que hay un problema con las carreteras, que para que sean seguras hay que mantenerlas, pero no es una medida acertada", ha reiterado la responsable municipal, quien ha confirmado que "no es el momento para hacerla ni la veo bien".

Mamen Sánchez ha considerado que aunque el Gobierno central solo está estudiando la medida, "habrá que buscar otra fórmula para mantener estas carreteras que no sea directamente con nuestro pago".

Las provincias de Cádiz y Sevilla estuvieron hasta diciembre de 2019 unidas por el peaje de la AP-4 y su finalización supuso un duro enfrentamiento entre socialistas y populares.