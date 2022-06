José Joly y Mario Gener recogen hoy los premios ‘Jerezano del Año’ del Rotary Club de Jerez

La Bodega González Byass acoge este viernes, 10 de junio, a partir de las 21:00 horas, el acto de entrega del premio ‘Jerezano del Año’. Se trata del galardón más importante que concede el Rotary Club de Jerez, instaurado con el propósito de reconocer a personas o instituciones que destacan por sus méritos profesionales, así como por su labor en beneficio y promoción de la ciudad.

En este caso, y con motivo de no haberse podido celebrar en las pasadas ediciones de 2021 y 2022 debido a la pandemia, los premiados que recibirán el reconocimiento como ‘Jerezanos del año’ serán José Joly (año 2021), presidente del Grupo Joly, empresa editora de Diario de Jerez y otras ocho cabeceras andaluzas; y el cirujano maxilofacial Mario Gener (2022).

Los beneficios de esta gala benéfica, así como de la tómbola que se organizará ese mismo día, irán destinados al Proyecto Alzhéimer AFA La Merced de Jerez; en concreto a la terminación de las obras de la segunda planta que quedaron paradas tras la crisis económica del año 2008. Se trata de un proyecto emblemático y señero en Europa, impulsado por Rotary Club de Jerez que ahora desea retomarse.

Para aquellos que deseen participar pero no puedan acudir, el Rotary Club de Jerez ha puesto a su disposición el ‘Cubierto 0’. Toda la información puede obtenerse a través de la página web www.rotaryjerez.com/jerezano y para cualquier tipo de ayuda o información están disponibles el teléfono 649 881 980 y el correo electrónico tesoreria@rotaryjerez.com

En el Proyecto Alzhéimer AFA La Merced de Jerez, el objetivo del Rotary Club de Jerez es ayudar a que se terminen las obras de la segunda planta, “unas fantásticas instalaciones, que ofrecerían atención nocturna a nuestros enfermos. Faltan muchas instalaciones por finalizar, entre otras, electricidad, climatización, aislamientos, etc. Un espacio en el que sus enfermos de alzhéimer estén bien atendidos, un lugar adecuado, con personal especializado, que sepa entender la problemática de la enfermedad y no en otro centro que no conoce la situación de un enfermo de alzhéimer”.