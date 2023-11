Ana Mena, Amaral y Nil Moliner, entre los primeros confirmados para Tío Pepe Festival 2024

Durante otro año más, las bodegas de González Byass en Jerez se convertirán en el escenario principal de 'Veranea en la Bodega' durante los meses estivales. Este evento, organizado por esta Familia de Vino, presenta una programación variada y ecléctica, ofreciendo a los visitantes una experiencia integral que abarca el ámbito gastronómico, musical y sensorial. Durante julio y agosto, aquellos que elijan visitar Jerez tendrán la oportunidad de explorar el rico patrimonio de la región, así como los encantadores rincones de las bodegas y jardines de González Byass. La degustación de sus vinos, la inmersión en la cultura local y el disfrute de una gastronomía de primera calidad serán los elementos destacados de esta esperada cita.

A lo largo de los meses estivales de 2024, González Byass ofrecerá grandes veladas únicas e irrepetibles por la conjunción de elementos que las hacen inolvidables. Los primeros nombres que formarán parte del cartel de la X edición de Tío Pepe Festival son: Ana Mena, Amaral, Santiago Auserón, Miguel Poveda, La Oreja de Van Gogh, Nil Moliner y God Save The Queen.

La programación la completarán las actuaciones de flamenco enmarcadas en el ciclo 'Solera y Compás' con artista como María Terremoto y Rancapino Chico o Israel Fernández junto a Diego del Morao. Todo ello sin olvidar el toque de humor gracias a las citas dentro de ‘Tío Pepe Comedy’.

Las entradas para las actuaciones anunciadas se encuentran a la venta en: www.veraneaenlabodega.com.

A lo largo del verano de 2024, Tío Pepe Festival desarrollará su décima edición, habiéndose convertido en uno de los festivales musicales referentes dentro del panorama musical nacional. Así, en las bodegas jerezanas de González Byass, el público llegado de numerosos rincones del país y fuera de él, podrá disfrutar de música para todos los gustos, edades, estilos y géneros, siempre con la premisa de la calidad y excelencia como criterios fundamentales.

La velada del 12 de julio tendrá como protagonista a la cantante y actriz malagueña Ana Mena, considerada como una de las grandes promesas del pop urbano español. Desde que en 2015 lanzara su primer single No soy como tú crees, ha publicado numerosas canciones con extraordinario seguimiento en plataformas referencia consolidando su posición como una de las estrellas femeninas más exitosas del momento. Tras haber recibido galardones como el Premio Málaga Joven 2016 y Artista Español Favorito en los Kids' Choice Awards 2018, acaba de ser nominada a cuatro candidaturas en los 40 Music Awards: Mejor Artista, Mejor Canción y Mejor Videoclip, además de Mejor colaboración con Abraham Mateo.

El viernes 19, el destacado cantaor Miguel Poveda tomará el escenario junto al virtuoso guitarrista Jesús Guerrero, brindando una nueva experiencia sonora al dar vida a los evocadores textos del libro 'Poema de Cante Jondo' de Federico García Lorca. Bajo el mismo título, este álbum ha emergido como una joya en el panorama flamenco contemporáneo, destacándose como uno de los mejores de los últimos años. Este evento representa un encuentro íntimo donde el flamenco más auténtico se erige como protagonista, fusionando su esencia con la riqueza cultural de los demás elementos que lo componen. Una experiencia que hará que el público no se quede indiferente.

Una jornada más tarde, es decir, el 20 de julio las bodegas de González Byass se llenarán de los acordes de una de las bandas británicas de rock más importantes de la historia de la música con al concierto tributo God Save The Queen. Un espectáculo con temas de todas sus etapas (desde el primer disco de 1973 Made in Heaven), cambios de vestuario, juegos de luces, y grandes éxitos como We Will Rock you, We are the Champios o Radio Gaga harán que los asistentes vibren llenos de emoción.

La Oreja de Vang Gogh regresa al escenario de Tío Pepe Festival el 27 de julio para presentar su nueva gira y celebrar con el público los más de veinticinco años que llevan juntos. La voz de Leire al frente, Pablo Benegas (guitarra), Xabi San Martín (teclados), Álvaro Fuentes (bajo) y Hariz Garde (batería) harán de este encuentro con sus fans una velada excepcional.

Comenzando el mes de agosto, concretamente el día 1, llegará el turno de los zaragozanos Eva Amaral y Juan Aguirre, Amaral, quienes también suman más de un cuarto de siglo carrera musical en la que se han convertido en una de las bandas españolas de pop rock más emblemáticas a nivel nacional. Temas míticos como Sin ti no soy nada, Como hablar o Días de verano forman parte de la cultura popular de todo el país.

El 10 de agosto, Santiago Auserón tomará el escenario con su Academia Nocturna como protagonista. En este espectáculo, el cantautor reinterpretará en vivo algunas de las más destacadas canciones de su carrera, incluyendo éxitos de Radio Futura y Juan Perro, al mismo tiempo que presentará composiciones inéditas. Acompañado por un grupo selecto de músicos de renombre, Auserón fusionará con maestría géneros como el rhythm & blues, jazz, rock y soul en 'La Academia Nocturna'. Este espectáculo se caracteriza por la fusión de estos estilos con los ritmos caribeños y la rica tradición lírica española más brillante.

Tan sólo un día después será el turno del músico y compositor Nil Moliner. En 2020 fue nombrado Artista Revelación por Los40 Music Awards; en 2021 lanzó su segundo álbum 'Un Secreto al que gritar', y en 2022 giró con Nuestra Locura Tour, gira que le llevó a Latinoamérica, En el año 2023 publicó su tercer disco 'Lugar Paraíso' con grandes éxitos como Dos Primaveras, Luces de Ciudad o Vuela alto que presentará en Tío Pepe Festival el 11 de agosto.

Cada uno de los conciertos anunciados se llevará a cabo en las Bodegas de González Byass, destacándose en espacios encantadores como el Patio de la Tonelería y la Bodega Las Copas, dos de los rincones más pintorescos de la bodega.

Dentro de la oferta cultural que ofrece González Byass para el próximo verano, un año más, hay varias noches de flamenco enmarcadas en el ciclo 'Solera y Compás' donde reunirán a los mejores artistas de este arte. La primera noche tendrá lugar en el Patio de la Tonelería el 7 de agosto, cuando la unión de dos sagas flamencas promete cautivar a todos los presentes: Terremoto y Rancapino, María y Alonso, dos voces únicas protagonizarán la que será una velada inolvidable.

El 14 de agosto, el cantaor Israel Fernández se presentará en Jerez para ofrecer un exquisito repaso por su discografía, acompañado por la destacada guitarra de Diego del Morao. En la expresión vocal de este artista convergen las raíces más auténticas del flamenco tradicional, fusionadas con la contemporaneidad y la audacia que han consolidado a este talentoso intérprete toledano como un destacado exponente del género.

Conscientes de la importancia que tiene en la vida el humor, Gonzalez Byass completa la programación estival con el ciclo 'Tío Pepe Comedy' que llenará de risas las bodegas. Así el 9 de agosto bajo el título 'El Sentido del Humor. Dos tontos y yo', Flo, Mota y Segura saldrán al escenario juntos por primera vez en la historia ofreciendo risas y disparates con el único objetivo de hacer reír y disfrutar por todos los medios al espectador.

Junto a todo ello, un año más Tío Pepe ofrecerá la posibilidad de terminar la noche en 'The Village', visitar, pasear o cenar en las bodegas, o las esperadas 'Cenas de las Estrellas'. De todo ello se conocerán más datos en las próximas semanas, pues un verano más, González Byass apuesta por poder saborear y disfrutar de lo mejor de la gastronomía, a través de propuestas que encuentran el maridaje perfecto en sus propios y exquisitos vinos.

Al igual que ya ocurriera en las últimas ediciones, conocer todos los secretos de las legendarias Bodegas Tío Pepe y poder pasar la noche en su interior será posible gracias al Primer Sherry Hotel del mundo, el Hotel Bodega Tío Pepe, recientemente reconocido como el 'Mejor Hotel Enoturístico 2023' por el International Wine Challenge Industry Awards, uno de los grandes encuentros del sector del vino en España, y previamente premiado por ACEVIN como mejor alojamiento enoturístico de España.

En 2022, Tío Pepe fue galardonado por la Junta de Andalucía en la categoría de 'Mejor trayectoria turística'. Reconocimiento que se suma a los ya recibido por Tío Pepe Festival galardonado en su trayectoria como Mejor Experiencia Enoturística 2016 con una mención especial concedida por ACEVIN, premio 'Best Wine Event 2015' organizado por la revista Drinks International y cuenta con el certificado 'Q de Calidad turística' otorgado por el Instituto para la Calidad Turística de España, por la apuesta decidida de calidad en el ejercicio de su actividad y en la prestación del servicio al cliente. Además, también ha obtenido la distinción de Mejor Evento Enológico del Mundo en la séptima edición de los premios 'Drinks International’s Wine Tourism Challenge', que organiza la revista británica The Drinks International. Igualmente, ha sido premiado por Acevin en los 'Premios de Enoturismo 2018', por tratarse de una propuesta singular e innovadora que combina a la perfección vino, cultura, arte, gastronomía y ocio para atraer a un público amplio que busca vivir una experiencia ecoturística única y de calidad en la propia bodega.