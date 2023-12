El mítico Mesón de Paco, en Jerez, cierra sus puertas tras 44 años abierto al público

En una esquina de la calle Arcos abre sus puertas desde hace 44 años Mesón de Paco. Tras toda una vida detrás de la barra, Paco Braza y su mujer Tina Martínez echan el cierre este 31 de diciembre. Se cierra una etapa, un restaurante mítico del centro de Jerez.

Paco Braza fundó a mediados del siglo XX el 'bar de Paco', un tabanco en la misma ubicación del mesón actual aprovechando las instalaciones de un despacho de vinos que tenía en el edificio la bodega de Emilio Hidalgo.

En 1981 se hizo cargo del negocio su hijo, Paco Braza, el actual propietario, y "cocinero de profesión y estudios". Estudió en la Escuela de Hostelería de San Roque y luego completó sus estudios en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, para luego viajar por varios puntos de la geografía española hasta que aterrizó y se asentó en Jerez.

"Cuando lo cogí lo transformé en restaurante y para dar cafés. Pero ahora ya me jubilo y cierro. Si alguien quiere y cogerlo, pues sin problema. Pero yo me voy. Han sido 44 años en los que hemos tenido de todo. Momentos buenos, muy buenos, regulares, malos... De todo. Hemos vivido muchas crisis pero aquí estamos", subraya Baza.

"Por aquí han pasado personas importantes pero yo siempre he preferido mantener el silencio por su privacidad, no me gusta decir nada de ellos. Lo que nos ha caracterizado creo que ha sido lo familiar que es y la buena comida. Hemos intentado siempre elegir lo mejor y a buen precio", declara el hostelero.

La cola de toro, la carrillá, "lo que gusta mucho es la cocina de diario, de mercado". Braza sabe que ha contado con una clientela fiel "y mucha gente de fuera, porque estamos en una zona muy buena, con muchos hoteles alrededor y apartamentos turísticos. Es una zona que si se mima, triunfa, pero ya nosotros estamos muy cansados para seguir".

Braza define Mesón de Paco como "un sitio muy jerezano. Entre mi padre y yo llevamos 70 años por lo menos. Ahora se cierra esta etapa y estoy muy contento. A disfrutar de lo que me quede antes de tener que coger el tacatá".