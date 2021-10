Muere Alfredo Erquicia Guardiola, agricultor y ganadero, a los 91 años de edad

Alfredo Erquicia Guardiola, agricultor y ganadero, falleció el pasado miércoles 29 de septiembre a los 91 años de edad. Viudo de María del Carmen Domecq Ybarra, fallecida por Covid en noviembre del pasado año, con quien tuvo cinco hijos: María, casada con Javier Bohórquez Crespí de Valldaura; Lucía; Alfredo, casado con Ann de Clerck; Luis, casado con Frida Beca Trías; y Rocío, casada con Borja Pemán Díez.

Sevillano de nacimiento (18-11-1929) pero afincado en Jerez desde joven, era hijo de Alfredo Erquicia Aranda, teniente general y capitán general de Canarias que fue nombrado jefe del Ejército español del Norte de África y gobernador general de las 'plazas de soberanía', falleciendo en Jerez en 1978. Alfredo Erquicia era ingeniero técnico agrícola, tenía la Encomienda de Número de la Orden Civil del Mérito Agrícola. Socio número 19 y accionista del Sevilla FC, fue presidente de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Arcos de la Frontera; presidente de Guadalco, Cooperativa Agrícola del Guadalete, y de su filial en Osuna; presidente del Grupo Remolachero y del Grupo de Cereales de la provincia de Cádiz; presidente de la Comunidad de Regantes del Guadalcacín; presidente de la Caja Rural Provincial de Cádiz; y presidente del Real Círculo Lebrero de Jerez.

Agricultor desde siempre, Alfredo Erquicia tenía fincas de explotación agrícola de cereales y remolacha principalmente -también girasol y trigo- en Villamartín (Los Higuerones), Arcos (Jedulilla) y Jerez y vivía en la finca El Albardén, cerca de La Barca aunque dentro del término municipal de Arcos de la Frontera, además de estancias en Vista Hermosa y Jerez y la finca Heredade dos Montezes en el Alentejo portugués, donde compró la ganadería Condessa de Sobral para criar en encaste Torrestrella con su cuñado Álvaro Domecq Romero, aunque con el tiempo vendió la ganadería.

La afición a los toros -abonado de Sevilla, Jerez y El Puerto- le vino de familia: Alfredo Erquicia contaba que "mi tío, Juan Guardiola Fantoni (rejoneador), me quería como un hijo y a su hijo mayor, que era Juanito Guardiola, me quería muchísimo"; comenzó a ir a los toros "a finales de la temporada 1939 en la Maestranza. En 1940 vi a Manolete. Si sacaba buenas notas me sacaban una gradita del cuatro, fila dos o tres, pero si sacaba malas notas me tenía que ir a lo más alto del Sol". Luego acompañaría a Álvaro Domecq por toda España en su etapa de rejoneador.

Gran aficionado también a los caballos, era propietario de la ganadería Alfredo Erquicia, con el hierro AE, perteneciente a la Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española, obteniendo varios premios en la Feria de Jerez, afición que ha seguido su hijo Luis, garrochista y campeón de España y de Andalucía de acoso y derribo.

El propio Luis Erquicia destaca la "generosidad y esplendidez" de su padre, "una persona tremendamente generosa y buena, además de un hombre humilde, con amigos de toda condición y muy fiel a su gente". De entre todas sus pasiones, y al margen del fútbol y los toros, Luis subraya la de "hacer feliz a todos los que tenía a su alrededor".

Sus allegados coinciden en que era una persona "excepcional y maravillosa, muy amable y generosa en todos los sentidos. Muy cariñoso, amigo de sus amigos y muy espléndido, sin duda una de las personas más espléndidas que ha habido en Jerez", señalan los que le conocieron, al tiempo que destacan que "ha disfrutado mucho en la vida haciendo disfrutar a los que estaban a su lado, a su alrededor", lo que le hizo ser "muy querido por todos sus amigos".

Persona cultivada y aficionado a la lectura, el campo era su profesión -agricultor afamado junto a otros innovadores de la talla de Jaime Domecq, el conde de Peraleja o Jaime Martel- y su pasión, porque sus aficiones eran los caballos y los toros además de la caza -tuvo una finca en Algar-, y en los negocios era "muy ordenado y con una mente privilegiada, con una memoria fabulosa", como muestra que en sus últimos días en el hospital estuvo hablando con su hijo Luis del plan de siembra de las fincas.

Alfredo Erquicia Guardiola se casó en octubre de 1965 en la Basílica de Nuestra Señora de la Merced con María del Carmen Domecq Ybarra, conocida familiarmente como Titi, junto a la que permaneció hasta su fallecimiento en noviembre del pasado año.

Las exequias de Alfredo Erquicia tuvieron lugar el pasado jueves y el funeral por su eterno descanso se celebrará el martes 12 en Santo Domingo a las 13:00 horas.