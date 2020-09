PP y Cs cargan contra la alcaldesa porque “tiene que repetir el pleno de los presupuestos”

“Mamen Sánchez quiere meter miedo con la anulación del pleno de aprobación definitiva de Presupuestos cuando la que tiene miedo es ella a una nueva sentencia judicial el contra”. Son palabras del concejal popular Jaime Espinar, quien entiende que “el PSOE intenta ahora disimular que no ha tenido más remedio que recular al conocer que el juzgado ha admitido a trámite la demanda puesta por los concejales del PP por vulneración de derechos fundamentales al convocar el pleno saltándose la ley y discriminando en exclusiva al PP”.

“Que el PSOE de Mamen Sánchez vaya a convocar de nuevo el pleno de aprobación definitiva es la demostración de que el PP tenía razón”, ha señalado Jaime Espinar, quien recuerda que el PP ya advirtió que el pleno era nulo y que se estaban vulnerando los derechos de los concejales del PP, por lo que entiende que al Gobierno socialista de Mamen Sánchez “no le ha quedado más remedio que dar marcha atrás y cumplir la ley”. Además, el edil popular “ha desmontado cada uno de los argumentos esgrimidos por Mamen Sánchez para su marcha atrás” y es que, como ha afirmado, “Mamen Sánchez repite el pleno porque se saltó la ley y vulneró los derechos fundamentales que la Constitución da a los concejales del PP”.

Los populares recalcan que los argumentos que da el PSOE “son falsos y solo buscan intentar confundir a los jerezanos. Cuando Mamen Sánchez habla de que se han convocado otros plenos urgentes y extraordinarios en el Ayuntamiento lleva razón, ella misma ha convocado más de 15, pero ningún otro había incumplido ni el ROM ni la ley ni vulnerado los derecho de concejales porque contaban con la documentación en el momento de la convocatoria”.

“La misma Mamen Sánchez, que lleva dos años con un presupuesto prorrogado y aprueba el de 2020 en agosto (y es septiembre y aún no lo tiene aprobado), ahora quiere hacer ver que si se aprueba el Presupuesto dos días más tarde se ponen en riesgo las nóminas y las inversiones y servicios públicos, lo cual, como hemos demostrado desde el PP, es falso”. El PP señala que “si alguien bloquea y retrasa los Presupuestos es el PSOE de Mamen Sánchez, que no solo llevó unos Presupuestos en agosto sino que lo hizo en un pleno nulo e incumpliendo la ley. Ya es momento de que la nueva temporada de Mamen Sánchez acabe con el modo cortijero de gestionar el Ayuntamiento”, concluyó Espinar. Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos Jerez, Manuel Méndez, ha indicado que “el hecho de que se tenga que repetir el pleno de aprobación definitiva de los presupuestos municipales no es más que otra demostración de la falta de capacidad de gestión del gobierno socialista de Mamen Sánchez”. En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha incidido en que “ese fue uno de los motivos por el que votamos en contra tanto de la urgencia de la celebración del mismo, así como también de su aprobación, porque creemos que no recogen la gravedad económica de la ciudad”.

El portavoz de la formación liberal también ha indicado que “desde el pasado mes de abril le estamos reclamando al gobierno de Mamen Sánchez que se empezara a trabajar en el ejercicio de 2021 porque estos de 2020 solo estarían en vigor cuatro meses y Jerez necesita miras a medio y largo plazo”. Por ello, Méndez ha abogado en que sería necesario “empezar a trabajar mirando el próximo año y tratar de alcanzar el máximo consenso posible por el bien de Jerez”. “La AIREF sitúa a Jerez en una situación de riesgo de sostenibilidad a medio plazo en nivel crítico” ha subrayado Méndez, quien ha sostenido “la urgencia de que se pongan en marcha un trabajo que permitan reflotar a una ciudad que pide con urgencia medidas que permitan su desarrollo y reindustrialización”.

“El presupuesto municipal que van a aprobar de nuevo el gobierno socialista de Mamen Sánchez, junto con sus socios, es una chapuza” ha denunciado el portavoz naranja, quien ha considerado esta situación que se ha provocado no hace mas que refrendar que “lo único que no necesita la ciudad es que esté al frente de Jerez alguien que sólo sabe vivir de espaldas a quienes le han votado, pensando solamente de forma cortoplacista” y sin sentar las bases de un nuevo modelo que la lleve a superar la grave crisis que están sufriendo todos los estratos de su sociedad civil.