El PP de Jerez se sumará a la manifestación “Vecinos en peligro de extinción"

El PP de Jerez ha confirmado su asistencia a la manifestación convocada para este viernes 21 de abril por la Asociación de Vecinos del Centro Histórico que partirá a las 19:30 horas desde la Plaza del Mercado.

Los populares, en una nota de prensa, apoya las "justas demandas de unos vecinos que no es la primera vez que alertan que no se está actuando con el centro de Jerez de forma adecuada y que las políticas que se están llevando a cabo por parte del Gobierno de Mamen Sánchez no son las correcta".

De este modo, entre los populares acudirán a la convocatoria, estarán presentes los próximos delegados de Centro Histórico, Urbanismo, Cultura y Patrimonio o Comercio, Agustín Muñoz, Belén de la Cuadra, Francisco Zurita y Nela García respectivamente.

Desde el Partido Popular han mostrado su compromiso "con un cambio en la gestión que se está haciendo del centro histórico, una gestión, la de estos 8 años, basada en la improvisación, en el parcheo, en obras interminables, en chapuzas y en una apuesta en exclusiva por el apartamento turístico. Y en sonoros incumplimientos".

Por eso, desde el PP entienden que los vecinos del centro de Jerez "se sientan olvidados por un Gobierno que no mantiene las calles del centro limpias ni algunas bien iluminadas; un Gobierno, el de Mamen Sánchez, que ha eliminado las señas de identidad de muchas calles emblemáticas del centro; un Gobierno de Mamen Sánchez que niega que existan problemas de seguridad y que, en absoluto, ha hecho nada por mejorar la movilidad tanto dentro del centro como para acceder al mismo. Y un Gobierno cuya única preocupación ha sido dar licencias de pisos turísticos"