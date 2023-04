Convocan una manifestación bajo el lema 'Vecinos en peligro de extrinción'

Tal como se venía anunciando desde hace unas semanas, la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Jerez retoma la manifestación anual 'Salvemos el Centro Histórico' después de un parón de tres años. Está convocada para el próximo viernes 21 de abril a las 19:30 en la plaza del Mercado, será la ocasión que se manifiesten por este motivo.

"Descontrol de la vivienda con fines turísticos, limitación de aparcamientos para residentes, ocupación del espacio público e incumplimiento de la ordenanza de terrazas y veladores, cierre continúo de comercios o la escasez de servicios y zonas verdes, son algunas de las características de un centro histórico cada vez más hostil para los vecinos", denuncian.

Por estas razones y bajo el emblema 'Vecinos en peligro de extinción', pretenden poner el foco en "lo más preciado de nuestro centro, su gente".

Reivindicaciones

Reivindican la redacción de un plan de repoblación urgente para el centro histórico de Jerez, "transversal" para la ciudad y que debería, al ser un plan a medio y largo plazo, contar con el máximo consenso político y social.

Demandan respeto a todo tipo de patrimonio y que la importancia de su conservación física y estética no sólo sea la prueba de riquezas pasadas, sino también una garantía de futuro.

También reivindican modelos de regulación y control de la vivienda turística que actualmente "puede estar reforzando los problemas estructurales de despoblación, la pérdida de actividad, como comercios locales y de cercanía, y acceso de la vivienda en el centro de la ciudad". Consideran que el hecho de que sólo un 10% de la oferta de alquiler esté destinada a habitabilidad de larga duración, "es un dato realmente demoledor".

Exigen la repoblación como condición de recuperación, puesto que, sin población no habrá presión para atraer servicios ni infraestructura, no habrá vecinos que velen por los comercios cuando estos cierren y no habrá vecinos que se preocupen por la conservación o el mantenimiento de nuestro patrimonio.