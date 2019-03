El PP denuncia que el PSOE no facilita intérprete a las personas sordas de los planes de empleo

“El Ayuntamiento de Jerez no facilita la formación de las personas sordas y, en lugar de facilitar su integración e incorporación al mercado laboral, desde el PSOE de Mamen Sánchez se les está dando la espalda”. Así lo ha asegurado el coordinador de accesibilidad de Jerez Cappital, Francisco Zuasti, quien denuncia que el Ayuntamiento no cumple con lo establecido en la Ley 11/2011 que regula el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, “al no facilitar intérprete para los cursos de formación del Plan de Empleo ni para los talleres de empleo, ni para los cursos de FPO, incumpliendo, por tanto, sus obligaciones legales”.

Tras una reunión con Apesorje, los populares critican que desde hace un mes y medio haya un joven sordo participando en uno de los cursos de formación del Plan de Empleo sin intérprete porque el Ayuntamiento aún no lo ha contratado a pesar de que desde el momento de la selección se declaró la necesidad de contar con él y ha sido reclamado en varias ocasiones. Esta situación está impidiendo a este joven enterarse de la formación a la que asiste. Del mismo modo, Zuasti señala que en muchas ocasiones, el Ayuntamiento “deja fuera de los procesos de selección de cursos o talleres de formación a jóvenes sordos”.