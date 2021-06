PP: "Se está discriminando a una empleada municipal"

El Partido Popular ha señalado que el requerimiento que la Inspección de Trabajo ha realizado al Ayuntamiento para que encargue tareas a una empleada municipal que es delegada sindical corrobora lo que “vienen denunciando” tanto esta formación como “las secciones sindicales” ya que, a su juicio, se “está discriminando a esta empleada municipal arrinconándola sin darle trabajo alguno”.

Según la formación popular, el gobierno municipal “no tolera la discrepancia política y pretende someter al ordeno y mando a todo el mundo, discriminando y acosando a quien no está afiliado al PSOE, a quien pone en solfa su gestión o a quien no le rinde pleitesía”. Ahora bien, acto seguido advierte: “No vamos a parar en nuestra labor y vamos a defender la libertad y dignidad de la plantilla municipal”

Por último, el partido apunta: “Más pronto que tarde, la política de Mamen Sánchez le explotará en la cara precisamente por actuar con maldad y con discriminación política".

La Inspección Provincial de Trabajo, órgano dependiente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, ha realizado un requerimiento al Ayuntamiento para que encargue labores a una empleada municipal que es delegada sindical. Esta había denunciado ante este órgano que durante un periodo de este año no se le habían encomendado tareas; en cambio, los responsables de la Delegación alegaron la dificultad para asignarle funciones dado que, al ser representante sindical, tiene que ausentarse de su puesto para esta representación.