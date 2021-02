El PSOE recuerda a Pelayo que se invertirán cinco millones de euros en el aeropuerto

El PSOE de Jerez ha respondido a las acusaciones de María José García-Pelayo sobre el aeropuerto de Jerez y lo ha hecho señalando que el trazado jerezano “es uno de los referentes fundamentales en las acciones que el Gobierno de España desarrollará para la futura recuperación económica, y más concretamente las relacionadas con el mundo del turismo”. Según el PSOE, “la pandemia de Covid-19 ha golpeado duramente a la actividad turística y por ello es necesario que, una vez vencida la epidemia, nuestras infraestructuras de comunicación y transportes estén mejoradas y modernizadas. Así se conseguirá que el sector turístico vuelva a relanzarse y a generar la prosperidad y puestos de trabajo”.

“En el caso de nuestro municipio y nuestra provincia, el aeropuerto de Jerez es la infraestructura de comunicaciones a través de la que se canaliza la llegada de numerosos visitantes y turistas. Una afluencia que se ha visto reducida en el último año como consecuencia del Covid-19, pero que se recuperará cuando suceda lo que todos deseamos: vencer a la epidemia de coronavirus”, señala el PSOE.

“Por esta razón -añaden-, el Gobierno de Pedro Sánchez ha dispuesto 5 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para invertirlos en el campo de vuelo, plataformas y seguridad de las instalaciones del aeropuerto de Jerez. Se trata de una inversión histórica tras los años de abandono y falta de inversiones que sufrió el aeródromo jerezano durante los gobiernos del PP que presidía Mariano Rajoy”.

El PSOE de Jerez dice que “apoyamos con optimismo esta inversión en una de nuestras principales infraestructuras de comunicación, y que demuestra que el Gobierno de Pedro Sánchez cuenta con Jerez para la futura recuperación económica”.

A partir de ahí, ‘palos’ al PP. “Como viene sucediendo cada vez que algo bueno llega a nuestro municipio, la derecha recibe muy mal estas inversiones y no duda en cuestionarlas, aunque eso dañe la imagen de Jerez. El Partido Popular, en su ‘cuanto peor para Jerez, mejor para el PP’, no soporta que el Gobierno de España y el Gobierno de Mamen Sánchez ejecuten obras e inversiones públicas en nuestra ciudad. Y esto queda demostrado con las últimas afirmaciones de García-Pelayo, diputada del PP en Madrid. García-Pelayo sigue con sus viejos vicios en comunicación política y cuando la realidad no le gusta, se dedica a tergiversar las respuestas para sembrar la confusión”.

Dice el PSOE que “ya le sucedió hace algunos días cuando ‘confundió’ los ámbitos estatales y municipales en relación a la oficina policial del centro de Jerez, y ahora vuelve a sucederle lo mismo cuando intenta sembrar dudas acerca de las inversiones en el aeropuerto de Jerez por parte del Gobierno de España”.

“La realidad que no pueden soportar ni García-Pelayo ni el PP de Jerez es que durante el período en el que tuvieron responsabilidades de gobierno en Madrid y en Jerez, no se hicieron obras de mejora de las infraestructuras de nuestra ciudad, recortaron las inversiones públicas y destruyeron empleo. Y ahora comprueban con amargura cómo los gobiernos socialistas, en un contexto económico y sanitario muy complejo, consiguen incrementar las inversiones de mejora y planificar la futura recuperación económica de España y de Jerez”, señalan los socialistas.

El PSOE de Jerez le pide a María José García-Pelayo “que recapacite y abandone esa actitud de recelo, crítica y crispación hacia todo lo positivo que llega a nuestra ciudad y que se alegre por la inversión en el aeropuerto de Jerez que ella misma podrá ver cuando se suba al avión para desplazarse a Madrid a cumplir con sus quehaceres de diputada”.

“Desde el PSOE de Jerez también deseamos reiterar nuestro compromiso y apoyo con las compañeras y compañeros que están ejerciendo responsabilidades de gobierno. La situación actual es compleja y la pandemia de covid-19 ha obligado a cambiar todas las prioridades, pero aun así, dónde hay mujeres y hombres del PSOE gobernando, hay inversión pública y obras de mejora, como demuestran los 5 millones de euros de inversión para el aeropuerto de Jerez en los Presupuestos Generales del Estado 2021”, concluyen los socialistas.