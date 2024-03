El PSOE de Jerez reclama la segunda fase de las obras del Polígono San Benito

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Jerez denuncia los retrasos en la ejecución de la segunda fase de obras de mejora de reurbanización de acerados y redes de saneamiento en las Casitas Bajas. José Antonio Díaz, portavoz del Grupo Municipal Socialista, asegura que “Pelayo está frenando la segunda fase de las obras de mejora en las Casitas Bajas, concretamente la mejora de acerados y las redes de abastecimiento y saneamiento en las calles Cepa, Sarmiento y Vidueño”.

El portavoz socialista recuerda que “durante nuestra etapa de gobierno en el Ayuntamiento de Jerez pusimos en marcha un proyecto de mejora en la zona de las Casitas Bajas del Polígono de San Benito. El proyecto se tiene que desarrollar en distintas fases. Nosotros ejecutamos una primera fase en las calles Flecha y Guía dónde se reformó el pavimento, se renovaron las redes de abastecimiento y saneamiento y se construyeron nuevos alcorques. Toda esta primera fase supuso una inversión de casi 300.000 euros”.

“Además, para la segunda fase del proyecto -continúa José Antonio Díaz-, conseguimos 300.000 euros del PFEA, en el que también financia el Gobierno de España, para la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, así como la reurbanización de los entornos de las calles Cepa, Sarmiento y Vidueño. Nos tememos que esta segunda fase se le ha atravesado a la señora Pelayo o la tiene guardada en el mismo cajón dónde guarda los impagos”.

Díaz denuncia que “lo que no es de recibo es la falta de información del gobierno de Pelayo a los vecinos. Ya deberían haber comenzado las obras de renovación de redes para después ejecutar las obras de reurbanización. Pero no hay movimiento alguno y Pelayo no sólo no paga, sino que además no responde. Esperemos que la inversión prevista para los vecinos de San Benito se ejecute cómo estaba planificada y no destinen esos recursos a otras zonas de Jerez”.

“Desde el Grupo Municipal Socialista exigimos dos cosas a Pelayo: en primer lugar, que dé explicaciones a los vecinos de las calles Cepa, Sarmiento y Vidueño, sobre este retraso en la mejora de sus calles y, en segundo lugar, que se ponga a trabajar y ejecute estas obras porque, aunque sea un proyecto socialista, es un proyecto para los vecinos de las Casitas Bajas y no hay excusas para no ejecutarlo”, concluye el portavoz socialista.