El jerezano Pablo Monge cautiva a Melendi con su actuación en La Voz Kids

"Estoy muy contento por haber pasado las audiciones a ciegas. Es una experiencia inolvidable, he hecho amigos y me han enseñado mucho". Son palabras de Pablo Monge, un jerezano que con 10 años -9 durante la grabación del programa- ha cautivado al jurado de La Voz Kids, el talent show infantil de Antena 3 presentado por Eva González y Juanra Bonet.

Pablo cantó 'Vámonos ya pa casa', de Camarón, y con su voz cautivó a Melendi, miembro del jurado que quiso al jerezano para su equipo. "Llevo en la sangre las sevillanas. Desde chico canto, me gusta el flamenco. Me encanta Rosario, Camarón y Antonio Orozco", declara el artista. "Mis amigos y compañeros me han dicho que lo he hecho muy bien, y que cante así en el colegio -risas-. Me gustaría dedicarme a la música y al fútbol", declara Pablo.

Sus padres, Charo López y Carlos Monge, están muy orgullosos de la actuación y reconocen que "fue de casting en casting, y no te esperas tanta repercusión. Él nunca había cogido un micrófono, nunca había estado en un escenario, y ahí estamos. Muy contentos".

"Hay imágenes de cuando Pablo tenía tres o cuatro años en el sofá de casa con una pala de pádel como si estuviera tocando la guitarra y cantando. Él chapurrea desde muy chico. En El Rocío la gente se lo lleva porque lo conocen y saben cómo canta. Él tiene esa cosita especial que es diferente", señala Charo. "Tiene pellizco cantando. Le sale espontáneo", añade Carlos.

"El cante es algo que le nace, no lo provoca", subraya la madre del pequeño. Los padres de Pablo no quieren que su afición se convierta en una obligación: "Para él ahora es un juego. Que siga jugando. Esto es una experiencia bonita, que la disfrute".

Esta semana Jerez ha tomado un protagonismo especial en los programas de talentos. Pablo se ha subido al escenario de 'La Voz Kids' y Elisa Sánchez y Daniela Garrido han bailado este viernes en el programa de Canal Sur 'Tierra de talento'.