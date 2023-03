Pelayo apuesta por crear espacios urbanos e industriales para facilitar la creación e instalación de empresas en Jerez

"Con los datos reales de desempleo, no los maquillados por el Gobierno de Sánchez, y con los datos reales de las pymes, autónomos y empresas de la ciudad, Jerez tiene un problema a la hora de retener y de captar talento y creación de empresas", explica el PP de Jerez, que añade que "detectado el problema y tras muchas reuniones, consultas y trabajo junto a los empresarios y sindicatos, a los autónomos, comerciantes y empresarios interesados en invertir en Jerez, el próximo gobierno de Pelayo pondrá en marcha espacios tanto en el casco urbano y rural, como en suelo industria, a disposición de los emprendedores para facilitar la instalación de empresas en Jerez y, por tanto, fomentar la creación de empleo".

La candidata del PP a la Alcaldía de Jerez, María José García-Pelayo, ha señalado que la estrategia de ciudad que llevará a cabo, "expresada en el Plan Jerez, pretende que Jerez sea una ciudad atractiva para la inversión, que ponga alfombra roja a los jerezanos que quieren invertir, que quieren desarrollar su talento en su ciudad y también a otras muchas personas que quieren invertir en Jerez por sus buenas condiciones geográficas, logísticas, climáticas o de perspectiva de futuro".

"Con más de 30.000 desempleados reales en Jerez, la ciudad no puede permitirse el lujo de ver pasar por delante inversiones importantes que terminan yéndose a otras ciudades que no tienen, a priori, el potencial de Jerez". Por eso, García-Pelayo sostiene la necesidad de "ofrecer suelo industrial urbanizado de grandes dimensiones que permitan que las empresas no tengan que irse a polígonos o parques de ciudades vecinas, la necesidad de crear espacios de trabajo, coworking, desarrollo empresarial, incubadoras y viveros de empresas, locales a precios más reducidos que permitan a Jerez despertar e ilusionar a quien quiere invertir".

"Una ciudad amable y cuidada, unos parques y polígonos urbanizados, cuidados… Cuidar a quien crea empleo y riqueza en la ciudad para revertir las políticas actuales de los gobiernos de Sánchez que aprietan al máximo a los empresarios y autónomos con subidas de cuotas, subidas de suministros, gasolinas, costes de producción…", añaden los populares.