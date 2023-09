Polémica por la revisión del plan de ajuste de Jerez

El pleno municipal de Jerez ha aprobado este lunes, sin ningún voto en contra, solicitar un nuevo préstamo al Estado para hacer frente a sentencias judiciales. La sesión extraordinaria, en la que también ha tomado posesión como concejal la socialista Susana Romero, ha servido además para sacar adelante una revisión del plan de ajuste del Ayuntamiento.

Este último punto ha salido adelante gracias a la mayoría del PP en la corporación municipal. Sin embargo, ha generado muchas dudas y polémica entre los concejales de PSOE y La Confluencia, que han votado en contra, y Vox, que ha optado por la abstención. Las tres formaciones han coincidido en señalar que la propuesta municipal podría esconder un aumento para los contribuyentes de la tasa de basura y un cambio en la política de estabilización de la plantilla municipal. Dos extremos que han sido desmentidos de forma tajante por el delegado de Economía y Hacienda, Francisco Delgado.

Los argumentos de la oposición en Jerez

La concejal del PSOE, Laura Álvarez, ha dejado claro que su formación no puede respaldar una revisión del plan de ajuste "donde traen como primera medida, después de los tres primeros meses de gobierno, una subida de impuestos". En este sentido, ha señalado que en el documento se reflejan unos ingresos en 2024 "de 4 millones de euros por el quinto contenedor. Esto supone un 25% de incremento de la tasa de recogida de la basura. Por lo tanto este grupo socialista no puede votar a favor de un plan de ajuste donde la primera medida del gobierno de la señora Pelayo es subir los impuestos incumpliendo así su compromiso electoral".

En segundo lugar, Álvarez ha mostrado su rechazo al plan porque "en las medidas de reducción de gastos de personal están planteando que en 2024 se va a reducir el gasto en más de un millón y medio por la amortización de puestos de laborales indefinidos". "Vamos a ver, señor delegado de Economía, en el 24 no va a haber laborales indefinidos en este Ayuntamiento porque todas esas plazas están ahora mismo publicadas en un proceso de estabilización. Por lo tanto, usted me está planteando hoy en este pleno que el proceso de estabilización no se va a llevar a cabo", ha destacado.

"Este pleno extraordinario deja más dudas que certezas y con las habituales mentiras de Pelayo y el PP no podemos fiarnos. El delegado del PP ha sido incapaz de explicar cómo va a incrementar la recaudación en 4millones de euros, ni tampoco han explicado cómo amortizan puestos que no existen. Y esto con en el PP nos hace ponernos en lo peor: van a subir impuestos, recortar en personal y reducir servicios públicos", ha recalcado Álvarez, una vez finalizado el pleno.

Por su parte, el concejal de Vox, Ignacio Soto, ha criticado igualmente que en la revisión del plan de ajuste "observamos medidas como subidas de impuestos y tasas, supresión de exenciones y bonificaciones y reducción de plantillas municipal sin considerar como afecta a los servicios que este Ayuntamiento tiene obligación de prestar". Sin embargo, "no vemos por ningún sitio la eliminación del gasto improductivo político", ha dicho, refiriéndose a la contratación de nueve asesores externos "que van a suponer un incremento del gasto político de unos 500.000 euros al año a este consultorio, máxime cuando tenemos en la plantilla municipal magníficos técnicos que podrían participar y asesorar también o mejor sin costo adicional alguno".

En la misma línea, Raúl Ruiz-Berdejo, de La Confluencia, ha explicado los motivos de su voto en contra de la revisión del plan de ajuste. "En los dos últimos mandatos hemos votado favorablemente a muchos fondos de ordenación y a muchos planes de ajuste dándole vueltas a la cabeza para que ninguno de ellos supusiera ni una subida de las tasas o impuestos a los jerezanos ni medidas que afectarán al personal", ha dicho. Sin embargo, en el documento realizado por el gobierno municipal del PP "nos encontramos que se incorporan, en el apartado de ingresos, ingresos derivados de la apuesta de funcionamiento el quinto contenedor, estimándose en alrededor de unos 4 millones de euros".

Para el edil de La Confluencia no cabe duda de que esto supondrá "un incremento en la factura de la basura que van a pagar todos los jerezanos". Pero es que, además, "hay algo que nos preocupa especialmente y es que en el apartado de gastos ustedes plantean que se mantienen las medidas relativas amortización de puestos por jubilaciones u otros ceses de actividad de laboral indefinido, motivado por causa ajena a la voluntad de la administración, etcétera. ¿Significa esto que van ustedes a parar el plan de estabilización? Porque si ustedes continúan con el plan de estabilización, una de dos, o no van a cumplir con el plan de estabilización o no van a cumplir con el plan de ajuste porque esas plazas habrá que cubrirlas una vez que el personal laboral indefinido sea laboral fijo".

La explicación del gobierno local

El delegado de Economía, Francisco Delgado, ha recordado que en la ley de tasas aprobada por el PSOE "y que no se votó aquí, el espíritu es el de que quien contamina". Sin embargo, ha detallado que "los ingresos procedentes de las tasas no tienen por qué ser siempre a costa del contribuyente, hay otras forma jurídicas". "A lo mejor usted no las sabe pero existen. Aplicaremos otra fórmula, no la subida del impuesto de la tasa a costa del contribuyente, y puede ser otra figura como, por ejemplo, una subvención por el mismo importe", ha dicho sin querer desvelar más detalles al respecto, pero dejando claro que no subirán los impuestos que pagan los jerezanos. "La política del partido de gobierna en no subir ninguna tasa ni ningún impuesto y así lo intentaremos hacer", ha concluido.

Respecto al plan de estabilización de la plantilla, Delgado ha hecho hincapié en que "viene impuesto por una normativa legal. Claro que se van a ejecutar todos sus extremos, nadie lo va a paralizar".

También ha intervenido por parte del gobierno Jaime Espinar, como portavoz del PP, quien ha asegurado que "a nosotros nos llama la atención y mucho la actitud que tiene el Partido Socialista y los grupos que se autodenominan de izquierdas porque el plan de ajuste recoge un epígrafe que, según ustedes han dicho, es de subida de impuestos y aquí somos prácticamente el demonio".

Sin embargo, ha recordado que "si uno lee el plan de ajuste del Partido Socialista de este mismo pleno, hace un año, como punto número uno venía subida de impuestos y ustedes estaban bastante calladitos los grupos de izquierda. Bueno, calladitos no, levantaban la mano juntos para probar un plan de ajuste que incluía una subida de impuestos en el año 2023, 2024, 2025 y 2026".

Por lo tanto, "nos parece bastante incoherente que ahora venga el Partido Socialista a darnos lecciones, ¿lecciones de qué? Y, sobre todo, que vengan a decirnos que ustedes lo hacían para mejorar los servicios públicos, servicios públicos que han dejado acribillados después de 8 años de Partido Socialista".