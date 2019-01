Política y conciliación familiar

El candidato del PP a la Alcaldía, Antonio Saldaña, ha asegurado esta misma semana que para ser alcalde hay que dedicarse “las 24 horas del día a Jerez. No puede tener ni conciliación de la vida familiar. La política no es ser un funcionario sino una vocación”.

Las declaraciones han sido recibidas con asombro por el resto de partidos de la Corporación que no entienden que alguien que debe representar a los ciudadanos se muestre partidario de recortar lo que consideran un derecho.

La delegada municipal Laura Álvarez ha sido la primera en responder, en redes sociales, a las palabras del edil popular ya que, a su juicio, Saldaña “supone que ninguna mujer se puede dedicar a la política y a la maternidad y que los hombres políticos no pueden ser padres responsables”.

Para la edil socialista no cabe duda que “ser político, hay que ser honesto, tolerante, buena persona, y conocer la realidad y necesidades de mujeres y hombres, y sus familias”. “Es increíble hasta donde pueden llevar las ansias de poder y un súper ego destructivo, sin duda representativo de la derecha más rancia”, ha recalcado. En este sentido, ha cuestionado “qué piensan esas alcaldesas y alcaldes del PP que eran madres y padres y, según el susodicho, o eran malos gestores de sus proyectos políticos o malos padres y madres”.

Mamen Sánchez: "Compatibilizo ser política con poner lavadoras. Es el día a día de muchas personas”

También la delegada Carmen Collado ha criticado duramente a Saldaña por representar “el machismo más rancio y que tanto daño hace a esta sociedad”.

Desde la oposición, ha sido el portavoz de IU, Raúl Ruiz-Berdejo, quien ha arremetido contra el candidato del PP. “Es lo que tiene querer ser alcalde cueste lo que cueste. Lo triste es que habrá mucha gente que se lo compre, gracias sobre todo a los esfuerzos que han dedicado a denostar la política y el ejercicio de ésta”, ha dicho.

Para Ruiz-Berdejo, “no es que se pueda, es que se debe y creo que sociedades avanzadas como la nuestra tienen que facilitar que sea posible la conciliación laboral para los políticos y para el total de los trabajadores”. Por ello, ha considerado las declaraciones de Saldaña “totalmente fuera de lugar. Tiene que existir un compromiso por parte de los políticos en facilitar que se adopten las medidas necesarias para que todos los trabajadores puedan conciliar la vida laboral y familiar”.

“Está claro que hay organizaciones políticas que no trabajan precisamente en esa dirección, pero nosotros desde luego lo tenemos claro, la conciliación no es algo negociable y desde luego no es excluyente con ninguna actividad laboral”, ha recalcado.

Ruiz-Berdejo, padre de dos niños, asegura que intenta organizarse “para tener tiempo para ellos y también para mí, es importante”. A pesar de ello, reconoce que “algunas veces es difícil, hay picos de actividad en los que es más complicado, pero uno tiene que intentar organizarse respetando el espacio que merece su familia y su gente”.

Ruiz-Berdejo: “No es negociable y desde luego no es excluyente de ninguna actividad laboral”

Desde Ciudadanos, ha sido su portavoz Carlos Pérez quien ha calificado de “vergonzosas” las palabras de Antonio Saldaña. “La conciliación familiar es un derecho que hemos obtenido no solamente los políticos si no todos los trabajadores durante muchísimos años”, ha recordado. Además, ha hecho hincapié en que es “un derecho pero también es una obligación y algo irrenunciable que tenemos los cargos públicos. Particularmente creo que una persona que es incapaz de conciliar y de dedicarle tiempo a su familia y a su pareja es muy complicado que sea un buen alcalde para Jerez”.

Pérez, padre de tres niños, recuerda que el pasado mes de mayo se cogió su baja por paternidad. “Estoy muy orgulloso de poder decir que tengo la capacidad tanto de ser portavoz como de ser padre. Puede decir que soy capaz de conciliar y el tiempo que tengo, sea poco o mucho, se lo dedico a mi familia”, ha afirmado.

Pérez: “Es un derecho que hemos obtenido los trabajadores y una obligación irrenunciable”

Desde Ganemos Jerez, su concejal Maribel Ripalda tacha igualmente de “desafortunadas” las palabras de Antonio Saldaña. “Que diga eso hoy en día en el siglo XXI es como que chirría mucho. Yo le preguntaría a él, sinceramente, si no sabe gestionar su propia vida cómo va a saber gestionar una ciudad como Jerez”.

Ripalda reconoce que cuando fue madre “lo tuve complicado porque eran otros tiempos y aún así lo intentaba. No solamente conciliar el tiempo con el trabajo y la familia sino también sacar una carrera”. De hecho, rememora con orgullo que su licenciatura la sacó adelante siendo madre de una niña de dos años y embarazada por segunda vez. “Ahora soy, además, abuela y me quedo con mi niña muchos viernes y algunos fines de semana para que mi hija que es jovencita también tenga su tiempo libre”. “Es verdad que tenemos que trabajar para vivir pero también tenemos que saber vivir para trabajar”, ha manifestado.

Para la edil el “gran problema” de Saldaña “es que es muy egocentrista. Él no tiene que estar en todo y hacerlo todo, tiene que confiar y hacer partícipe a su gente y a los que conforman su partido, como hacemos nosotros”. En este sentido, señala que Ganemos Jerez es una formación “horizontal” en la que “nadie es más que nadie”.

“Tenemos que avanzar hacia una sociedad más equilibrada en la que la conciliación familiar se tenga en cuenta”, añade, dejando claro que la conciliación no debe darse sólo en el caso de que tengas hijos “puedes no tenerlos pero sí tener pareja, hermanos, amigos, aficiones...”.

Ripalda: “Le preguntaría que si no sabe gestionar su vida, cómo va a saber gestionar una ciudad”

A pesar de que Saldaña ha asegurado que no se puede conciliar dirigiendo la ciudad, la alcaldesa Mamen Sánchez desmiente totalmente esta afirmación. “Creo que ha hecho una declaración muy personal y seguramente no tenga la capacidad para llevar para adelante un cargo político de alta responsabilidad y atender a sus hijos, etc. Pero hay muchas mujeres y muchos hombres que todos los días demostramos que podemos compatibilizar nuestras responsabilidades laborales, políticas o no, y nuestra familia”, responde segura la regidora socialista.

De hecho, asegura que como alcaldesa “compatibilizo ser política con poner lavadoras, cocinar o ir a la compra. Muchos días también llevo y recojo a mi niña del colegio. Es la realidad y el día a día de muchas personas”.

Sánchez pone como ejemplo que, esta misma semana, ha estado “sola de madre porque mi pareja ha tenido que viajar. Por tanto, me he tenido que hacer cargo de las cosas que normalmente comparto con mi pareja. ¿Qué haces? Pues te acuestas más tarde, te levantas más temprano y le quitas horas al día”.

Además, recuerda que como alcaldesa cuenta con el respaldo de su equipo. “Si algo estamos demostrando es que somos capaces de hacer con un gobierno minoritario muchísimas más cosas de las que podía hacer un gobierno con 15 concejales”, ha asegurado.

En su caso, su maternidad coincidió con su tarea como diputada en el Congreso y se llevó a su hija recién nacida a Madrid. “Tenía una cunita en el despacho y le daba el pecho cada dos horas y media”, explica. Para ello, contó con la colaboración de su pareja que se desplazó hasta la capital “y me acercaba a la niña cuando yo estaba trabajando y necesitaba comer”. “A las 8 semanas ya estaba en Madrid, mi pareja se cogió la segunda parte de las 16 semanas de baja”, recuerda.

Su rápida incorporación se debió a que había “una de las votaciones más importantes porque fue la primera fase de los presupuestos y me pidieron mis compañeros si podía estar”. “Estuve compaginándolo todo y para eso es muy importante tu pareja pero sino hubiese tenido pareja, para mí pesaba mucho más no dejar sola a mi niña esas ocho semanas”, recalca. Finalmente, “hasta los 5 meses estuvo viniendo a Madrid. A partir de los cinco meses, yo estaba dos días fuera y se quedaba con su padre”, detalla.