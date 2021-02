“Si tenemos que ir a la puerta de la sede de los partidos que han votado que no, iremos”

El teniente de alcaldesa de Urbanismo, Infraestructuras y Medio Ambiente, José Antonio Díaz, ha visitado la barriada Las Torres junto al presidente de la AA.VV. ‘Bellos Horizontes’, Francisco Jiménez, que al mismo tiempo preside la Federación de AA.VV. ‘La Plazoleta 2.0’. La visita se produce después de que el Pleno municipal no aprobase la propuesta de modificación presupuestaria del Gobierno local que iba a traducirse en una inversión de 3 millones de euros en reformas integrales de acerados en Las Torres, Distrito Sur y La Granja, mejoras en la Jefatura de la Policía Local, desinfección de vehículos operativos del citado cuerpo, alimentación de los animales del Zoobotánico y ayudas sociales.

A este respecto, “la asociación de vecinos ‘Bellos Horizontes’ y la propia Federación ‘La Plazoleta 2.0’ apoyan al Gobierno local a la hora de impulsar la mejora integral de las plazas Listán, Solera, Castañuelas, Poda y Cabeceo con un proyecto de 402.000 euros realizado por Infraestructuras y que es tan importante para el día a día de nuestros vecinos, que se caen en estas plazas por el estado de las aceras”, señala Francisco Jiménez.

De esta manera, el colectivo vecinal y la federación de asociaciones de vecinos no descarta “movilizarse y manifestarse ante la sede de los partidos de la oposición que han tumbado esta propuesta que es tan necesaria y urgente para nuestra barriada”, ha afirmado Jiménez.

“No entendemos por qué han echado atrás todo esto. Si tenemos que ir a la puerta de su sede, iremos porque estamos hartos y con los vecinos no se juega, que no somos niños, que no nos vacilen. Cuando venían aquí decían que el estado de estas plazas había que llevarlo a Pleno, pues bien, cuando se hace un proyecto y se lleva a Pleno votan en contra”, ha remarcado el presidente vecinal.

El teniente de alcaldesa ha explicado al colectivo vecinal que las cuantías que engloban las distintas actuaciones que no fueron aprobadas en el Pleno tienen como origen “remanentes de años anteriores que queríamos incorporar al Presupuesto para tener financiación para estas obras e intervenciones tan demandadas y necesarias”.

Díaz ha manifestado además que “en el Pleno se perpetró el mayor atropello de los últimos tiempos a la ciudadanía de Jerez por parte de la oposición de PP, Ciudadanos, Ganemos, y Adelante Jerez Izquierda Unida. Votaron contra los vecinos de Las Torres, de Puertas del Sur, de La Granja, contra la Policía Local, contra el Zoobotánico al no aprobar la modificación presupuestaria que permitía mejora de sus condiciones a través de proyectos de actuación. Jerez no se merece una oposición tan destructiva, tan temeraria y tan tormentosa”.