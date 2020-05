Recetas de confinamiento con el canal de Youtube de la jerezana ‘Paqui de la Catana’

Francisca Cortés lo mismo te cocina un sándwich club, empanadillas japonesas, unos calamares rellenos, un kebab “a mi estilo” que una berza jerezana. No hay plato que se le resista a esta cocinera del bar Camino del Rocío y así lo demuestra en sus vídeos de su perfil de Youtube ‘Cocina con Paqui de la Catana’, con el que hace las delicias de sus seguidores.

Su aventura en redes comenzó cuando se activó el estado de alarma y tuvo que dejar los fogones del bar por los de su casa. Mujer inquieta y amante de su profesión, comenzó a subir a su Facebook algunas de sus comidas y las respuestas siempre eran muy positivas, “así que un día me lancé y abrí mi canal de Youtube”. “Estoy teniendo mucho éxito y no me ha dado miedo a lanzarme porque la verdad es que me gusta esto de las redes sociales. Mi familia también me animó y aquí estamos, muy contenta”, declara Cortés.

Lejos de tener grandes herramientas audiovisuales, la ‘youtuber’ coloca “folios a modo de trípode y pongo el móvil. Al principio también me grababa mi marido”. “Estoy súper feliz, me han regalado hasta aceite, legumbres... Además, como no puedo estar parada todos los días subo cosas”, subraya.

El confinamiento por el Covid-19 no sólo ha potenciado la solidaridad con las miles de donaciones, sino que también ha despertado la imaginación de los jerezanos, en este caso, en forma de más de 60 recetas de la mano de ‘Paqui de la Catana’.