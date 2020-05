El SAS nombra a María José Cano directora económico administrativo del área sanitaria de Jerez

El BOJA de hoy 27 de mayo recoge el nombramiento de la anterior gerente del área sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, María José Cano, como directora económico administrativo y de servicios generales de este mismo área. La resolución del Servicio Andaluz de Salud (SAS), aunque publicada hoy, tiene fecha del 8 de mayo, y en ella el gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, resuelve el nombramiento por el procedimiento de libre designación y establece que "mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su caso le corresponda".

Hay que recordar que el mismo día en que se aprueba dicha resolución, el pasado día 8, y en plena crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus, el SAS anunciaba en un comunicado que Cano dejaba de ser gerente y ejercería a partir de ese momento como nueva coordinadora del Plan Estratégico de Formación del SAS. Sin mencionar en ningún momento la palabra cese ni los motivos de su traslado a los Servicios Centrales en Sevilla, el SAS defendió que el nombramiento era "un reconocimiento a su buena gestión" y añadía que "la sitúa en un puesto clave en el ambicioso plan de actuaciones previsto por la Consejería de Salud y Familias para potenciar la formación de los profesionales".

Cano, de profesión enfermera, llevaba apenas un año como gerente del área sanitaria y entre otros puestos, había ocupado con anterioridad la subdirección del hospital Virgen Macarena, además de haber sido presidenta de la Unión Provincial de CSIF-Cádiz.

Cano fue sustituida en la gerencia del área sanitaria, que incluye el hospital de Jerez y los distritos de Atención Primaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra, por Miguel Ángel Ortiz de Valdivielso, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid y especialista en Ginecología y Obstetricia, que ejercía, hasta ese momento, esta última especialidad en el Hospital Universitario de Burgos. La resolución de su nombramiento, con fecha de 11 de mayo de 2020, también aparece hoy publicada en el BOJA.

Ortiz de Valdivielso ha mantenido durante estos días reuniones con responsables de Atención Primaria, y con profesionales del hospital, visitando las distintas áreas del hospital.

Desde el Servicio Andaluz de Salud no han aclarado la contradicción que se ha producido y se han limitado a decir que Cano "efectivamente, ha sido nombrada directora del área económica" del hospital y del distrito sanitario, pero que "también coordina el Plan de Formación del SAS", aunque en el comunicado oficial que se envió el mismo día de la resolución no se mencionaba en ningún momento que la ex gerente del área iba a ocupar la dirección económica, un cargo con el que seguirá formando parte del equipo directivo del distrito sanitario, pero por debajo del director gerente.

Fuentes del personal sanitario no han ocultado su extrañeza ante este nombramiento, cuando el anunciado era otro y también por el hecho de que, en cualquier caso, una persona compagine dos cargos de libre designación. Afirman también que la coordinación del Plan de Formación del SAS es un cargo de nueva creación para el que no existe partida presupuestaria.