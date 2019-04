Comienza la ‘Semana de la ONCE’ con una muestra de maquetas de Lego

La Semana de la ONCE va a celebrar actos en Jerez del 1 al 7 de abril bajo el lema ‘Capaz de ser capaces’ con la intención de abrirse a la sociedad y compartir con ella la labor social que realiza la organización. En total son 200 las actividades que se van a desarrollar en 37 ciudades andaluzas durante esta semana.Esta es la tercera edición de la Semana de la ONCE que organiza el Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, para que los ciudadanos conozcan en primera persona qué se hace para facilitar la plena integración de las personas ciegas y con discapacidad visual grave en la sociedad en todos los órdenes de la vida, desde la formación, el empleo, la accesibilidad, la tiflotecnología, a la vez que supone una aproximación a la cultura, a través sobre todo de la música y el teatro, y del deporte, como instrumentos también de integración.

Para la presidenta del Consejo Territorial, Isabel Viruet, esta Semana se concibe como el reforzamiento de un vínculo entre la sociedad y la ONCE en una doble dirección. “De puertas adentro nos sirve para situar al afiliado en el centro de toda la atención de la ONCE para que se sienta protagonista y orgulloso de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Y de puertas afuera supone una oportunidad de abrir las puertas de nuestra casa a todos los ciudadanos para que también se sientan corresponsables de esa labor social, que constituye el pilar de un modelo social que es único en el mundo”.

En la inauguración de esta Semana en Jerez han participado la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez; el director de la ONCE en Jerez, Cristino Ortuno, y la referente del mayor del Consejo Territorial de Andalucía, Ceuta y Melilla, Amalia Amezcua.

Las Semana de la ONCE en Jerez tuvo su prólogo el pasado domingo en el Estadio Municipal Chapín con el saque de honor que protagonizaron dos niños ciegos en el partido del Xerez Deportivo FC, aunque la inauguración oficial ha servido para mostrar la exposición de piezas de lego realizada por el joven Manuel Sánchez, ciego total, que lleva acumulando y confeccionando obras desde su infancia.

Para este martes está previsto un encuentro de mayores y un ajedrez inclusivo, y para el miércoles un encuentro con la Asociación de la Prensa y con Efecto Huella. El jueves hay una sesión de oftalmología y la clausura de la Semana de la ONCE.