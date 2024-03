"Estamos llamados a abrirnos a los jóvenes y a crear oportunidades para que se involucren"

Cáritas Diocesana ha celebrado este martes la segunda jornada de su décimo quinta edición de la Semana de la Pobreza y Exclusión. Mila Díaz García, coordinadora general de Cáritas Diocesana Asidonia-Jerez, acompañada por Manuel Pareja, secretario general de Cáritas Diocesana Asidonia-Jerez, ha presentado a la ponente de la tarde, Clara Sánchez Canas, técnica de desarrollo organizativo y responsable de Voluntariado Joven en Cáritas Española.

En su intervención 'Cáritas, lugar de llamada para los jóvenes', Sánchez Canas ha destacado que “la llamada a los jóvenes al voluntariado no debe entenderse como la sustitución o el relevo generacional de los voluntarios más mayores. El aumento de personas voluntarias jóvenes no es un fin en sí mismo y no tiene como objetivo el reemplazo. No obstante, es bueno lanzar acciones en la Iglesia y en la sociedad para atraer a personas jóvenes”.

A continuación ha explicado que “estamos viviendo un cambio de época y algunas de las generaciones jóvenes podemos decir que hemos vivido más de la mitad de nuestra vida en crisis. Una crisis que empezó siendo económica con el aumento desempleo juvenil y que destapó una crisis política, con diferentes casos de corrupción y una consiguiente desconfianza en las instituciones por parte de las generaciones jóvenes”.

“Estas crisis -ha continuado- pusieron en cuestión nuestro Estado de Bienestar y de manifiesto una crisis social y moral, emergiendo con fuerza corrientes individualistas que deterioran nuestro tejido comunitario. Esto último se refleja en una crisis religiosa, una crisis ambiental, del llanto de nuestro planeta tras décadas de destrucción por parte del ser humano. Todo ello bañado por una revolución tecnológica”.

“A pesar de la época de crisis que vivimos, también es un buen tiempo para otras muchas cosas, no todo es negativo”, ha añadido Sánchez Canas, afirmando que "debido al contexto, parece que la sociedad no está realmente preparada para entender bien las motivaciones y necesidades de los jóvenes de hoy día. Cambia el contexto, el perfil de jóvenes, pero no cambia el sentido, los valores permanecen: solidaridad, justicia, amor, participación”.

Sánchez Canas también ha insistido en su intervención en que “Cáritas puede facilitar a los jóvenes la experiencia de contacto con personas concretas en situación de pobreza o exclusión social, teniendo claro el tipo de voluntariado que ofrecemos, que es un voluntariado transformador, que posibilite la 'conversión' de las personas jóvenes, que vaya de la ayuda al encuentro, del dar al dar-se”.

Este miércoles 20 de marzo cerrará este ciclo Darío Mollá Llacer, teólogo Jesuita, con su ponencia sobre 'La Espiritualidad en el Voluntariado Social'.