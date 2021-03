Urbanismo detecta obras sin licencia en el Hospital de Jerez por casi 1,9 millones de euros

El Ayuntamiento ha reclamado al Hospital de Jerez el pago de las licencias de obras que se han venido realizando sin permiso municipal desde 2019 y que el Consistorio cifra en casi 1,9 millones de euros por las que ha podido detectar hasta el momento. Así, y tras el informe de los técnicos de Urbanismo, el Ayuntamiento ha instado al Hospital de Jerez a que legalice la situación sin perjuicio de que pueda iniciarse un expediente sancionador: se requiere, de cada uno de los trabajos realizados, el proyecto básico y las certificaciones de obras.

Como se sabe, cualquier tipo de obra, sea mayor o menor, ha de contar con la licencia municipal; solo Aena está exenta por ley de tramitarla. A mediados del pasado mes de diciembre, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía explicaba en un comunicado que había invertido en 2020 más 3,2 millones de euros en la realización de obras de mejora en el Hospital de Jerez, como fueron la colocación de mamparas en zona de UCI y Urgencias Generales, la sustitución del sistema de comunicación con el paciente en el Control del Servicio de Oncología y diversas actuaciones para la adecuación de diferentes espacios Covid, según informaba entonces el Servicio Andaluz de Salud.

Antes, en enero de 2020, el consejero de Salud, Jesús Aguirre, visitaba en el Hospital las obras de mejora en los quirófanos, anunciando que se habían invertido 220.000 euros y se centraron en la mejora del sistema de climatización y el cierre se ha aprovechado para la reforma de cuatro de estos quirófanos.

A principios del pasado mes de febrero, el SAS anunciaba una inversión de casi 800.000 euros en Urgencias Materno Infantil del Hospital, obras que casi duplicaban las instalaciones, en una visita de la delegada del gobierno, Ana Mestre, y la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes.

Estas actuaciones están incluidas en el plan de inversiones para infraestructuras sanitarias, la mencionada de 3,2 millones de euros en el Hospital así como la anunciada en su día por el consejero de Salud, las obras del área del Hospital que sufrió un incendio en 2016 y para las que el Gobierno andaluz tiene aprobado un presupuesto de 1,2 millones.

Ante todos estos anuncios de obras, Urbanismo ha comprobado que desde 2019 ninguna de las actuaciones realizadas en el Hospital de Jerez tiene licencia de obras, por lo que reclama el pago de unas tasas que podrían alcanzar la cifra de unos 100.000 euros, cantidad que han dejado de percibir las arcas municipales.

En el Ayuntamiento ha causado perplejidad el 'olvido' de la Junta de Andalucía, cuando cualquier administración, empresa o particular sabe que la licencia de obras es imprescindible como paso previo. Como quiera que en Urbanismo no había solicitud alguna, los técnicos han tenido que bucear en el portal de contratació de la Junta para constatar los trabajos que se han realizado en el Hospital de Jerez sin licencia, y de los que tiene constancia -no se descarta que pueda haber más- han supuesto casi 1,9 millones de euros.