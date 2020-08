Vecinos del entorno del Zoo hablan de su temor por el virus del Nilo

“Lo que nos faltaba”. Asociaciones de vecinos del entorno del Zoobotánico de la ciudad han mostrado, en parte, su preocupación al conocer que el parque permanece cerrado al público desde este mismo viernes después de que se haya confirmado que dos aves de las instalaciones, un quebrantahuesos y un buitre negro, fallecidos recientemente, han dado positivo en virus del Nilo Occidental.

Ángel Garrido, de la Asociación de Picadueña Alta, mantuvo este sábado una reunión con los vecinos para comunicar a los residentes de la zona que tengan piscinas sin usar, “que no dejen agua estancada para evitar así la proliferación de mosquitos. Y es que nos da bastante miedo porque acuden a las charcas, y las piscinas paradas son charcas, vamos. Incluso los cuencos de las macetas con un poco de agua atraen a los mosquitos, que utilizan para criar”. También confía en que el Zoo haga labores de fumigación “para entre todos acabar con esto. Porque entre una cosa y otra...”.

Miguel Zarzuela, de Icovesa, asegura que en el barrio no se ha escuchado ninguna queja o temor, “porque esto ya pasó también con la gripe aviar, que en su tiempo alarmó mucho. Pero los servicios técnicos del Zoo acuden a tiempo y están muy pendientes de lo que pase al respecto con el virus del Nilo Occidental. No hay ninguna alarma, la única que hay es que estamos sufriendo muchos robos y poca presencia policial por déficit de agentes”.

Sebastián Peña, de Solidaridad, recuerda el dicho de que “al perro flaco todo se le vuelven pulgas. Ahora los animales del Zoo. No sé cómo ha podido ocurrir. Esperemos que se controle rápido”.

Alfonso Caballero, de Jardines del Tempul, confiesa que es “muy consecuente con lo que está pasando. A mí me gusta la playa y la hora que es (14 horas de este sábado) estoy aquí, encerraete. Lo que puedo decir es que los vecinos nos cruzamos poco y hablamos menos en estos tiempos de pandemia. Sólo un taxista me ha dicho que este bichito (el virus del Nilo) siempre lo hemos tenido aquí. Pero yo es la primera vez que lo escucho en mis 76 años. Los vecinos tenemos el contacto justo y nadie me ha mostrado su temor. Pero sí debo decir que es lo que nos faltaba. Los mayores estamos muy asustados por todo”. Sin embargo, sí hay vecinos de la urbanización que han mostrado su temor a este Diario, “aunque de todas formas yo con la pandemia ni bajo a la calle. Pero sí, me da miedo”, confiesa una joven.

Pepe Galán, del Pozo de la Víbora, asegura que de momento “nadie me ha mostrado su temor al respecto y desconocemos también la magnitud de este suceso, lo que puede suponer el mosquito para nosotros. No quiero ser alarmista al respecto”.

Por su parte, el delegado de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Protección, Bienestar Animal y Fiestas, Rubén Pérez, apuntó este sábado a este Diario que desde el Ayuntamiento “se ha actuado con rapidez, diligencia y total transparencia. Los sistemas de vigilancia han actuado perfectamente y se hacen en colaboración de la Delegación Provincial de Sanidad Animal. Los técnicos aseguran que no hay más peligro en el Zoo y alrededores que en cualquier otro espacio de las provincias en las que se ha encontrado la presencia del virus”.

El delegado ha querido tranquilizar a las personas que viven en el entorno del parque y ha asegurado que se han activado protocolos como la eliminación de aguas estancadas, fumigación y repelentes para los propios trabajadores. En cuanto a prevención, apunta que “no es el Ayuntamiento la autoridad competente para esta tarea, pero cualquier recomendación que hacen los expertos para prevenir las picaduras de mosquitos es perfectamente aplicable”.