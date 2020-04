La plaza de abastos reabrirá más puestos desde la próxima semana

La plaza de abastos del centro vivió este miércoles, un Miércoles Santo inédito. Suele ser uno de los días de venta más fuertes del año y, en esta ocasión, no fue así, claro. “Sí ha habido gente, y los puestos que abrieron hicieron una importante facturación, pero la gente está acostumbrándose a comprar así, a domicilio. Con lo que está cayendo fuera, nos vamos conformando”, dice el secretario de la asociación de comerciantes de la plaza, Miguel Barranco. Son muchas las llamadas telefónicas para recibir la mercancía en casa o incluso recogerla en el mismo puesto. “Para nosotros también es un plus porque compra gente que antes no venia al centro, que residen en otras zonas de la ciudad”.

Son menos puestos abiertos que cuando se inició el encierro, “pero los clientes están viniendo a comprar con más respeto, con más responsabilidad y cada vez se compra más. De hecho, la próxima semana creo que se empezarán a reabrir más negocios en la plaza”, adelanta Barranco.

Barranco habla de que esta situación ha animado más a la compra en barriadas, “personas que quizás ya no vuelvan a comprar aquí. Sin embargo, respecto a las grandes superficies, creo que hemos salido beneficiados, reforzados, porque tenemos muy buena calidad y buenos precios, y mucho mejor que en diversos supermercados, donde se está comprando más caro y de peor calidad”. “Todos los colectivos -augura- incluidos nosotros, tardaremos mucho en volver a lo que éramos antes, igual tardamos en recuperarnos un año”.

Desde la plaza de abastos del centro animan a la ciudadanía a que compren allí. “Nos falta el arrope de los bares de alrededor, de los mayores que tanto vienen... Yo tengo clientes que echo mucho de menos, son de toda la vida y se crea un vínculo con ellos”. Miguel Barranco aprovecha para agradecer al Ayuntamiento su apoyo, “como las ayudas directas que nos ha concedido con la eliminación de las próximas cuatro cuotas de actividad. Además, hay muchas asociaciones que se están volcando con nosotros y, de hecho, el propio Ayuntamiento ha comprado mercancías para las personas más necesitadas”.