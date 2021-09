Las rebajas de verano logran un 15% más de ventas en el centro de Jerez

El comercio del centro de Jerez hace una buena valoración de la recién concluida campaña de rebajas de verano, que suele comprenderse desde julio a agosto, momento en que se da paso a otra de las grandes campañas comerciales del año, la vuelta al 'cole'.

La presidenta de Acoje, Nela García, ha destaco a Diario de Jerez que la temporada ha respondido a las expectativas después de que el año pasado se debiera afrontar una campaña marcada de lleno por las restricciones por la pandemia del Covid 19.

“La temporada ha sido mejor que la del año pasado en lo que a las ventas del comercio se refiere, pero sin alcanzarse aún las cifras de las que se gozaban en los veranos de la prepandemia”. Destaca la presidenta de Acoje que “se ha notado alegría y más gente de fuera que han acudido a la ciudad o a ella desde sus lugares de veraneo y han consumido productos de rebajas”. Estos hechos, junto con la indudable aportación de los clientes jerezanos, han permitido que “hayamos disfrutado de una cierta recuperación que podemos cifrar en el entorno de un 15% más de ventas respecto a la campaña de 2020”.

Es un buen dato, no cabe duda, pero es indudable que “aún tenemos que mejorar mucho pues el comercio local está en la actualidad treinta puntos por debajo de lo que era habitual antes de que llegara la pandemia”.

Un hecho que castiga especialmente a los comerciantes es el hecho de que aún no haya eventos que permitan que mucha gente se dé cita. Nela García dice, a modo de ejemplo, que “si antes para determinado evento social vendías cuatro trajes de fiesta ahora sólo vendes dos”. Otro factor añadido es que “la gente no tiene el mismo nivel de renta ahora que antes de la pandemia; lo tendrán las clases altas y las medio-altas. No en vano hay muchos ertes y personas desempleadas”. Para colmo, “a todo ello hay que unir los elevados costes del suministro eléctrico. Yo personalmente estoy temiendo que llegue el recibo de la luz de agosto. Esto nos subirá los costes operativos pero no podemos subir los precios porque dejamos de ser competitivos y las ventas disminuirían”.

Con estas cifras que se manejan en la actualidad, el comercio del centro estima que en dos años se podrían recuperar las cifras prepandemia si la normalidad retorna al cien por cien.